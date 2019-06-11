霸氣貓哥幫舔毛　牠瞇眼嘴開「逐漸母湯」害網友想歪啦

▲貓咪表情超銷魂，宛如18禁劇情。（圖／飼主謝珊珊授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這個表情跟畫面差點讓人想歪！台北市虎斑貓「圓仔」、「阿吉」是一對感情超好的親兄弟，時常會互相幫忙舔毛，不過這天阿吉竟然舒服到瞇眼、嘴張開，阿吉銷魂的表情再加上後方圓仔如「霸道總裁」的魅力，瞬間讓人想歪直呼，「是18禁嗎？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲正常版理毛狀態。

照片中阿吉原本在休息，而後方的圓仔卻一步步逼近，接著阿吉的表情竟逐漸「母湯」，牠眼睛微瞇、嘴巴開開的樣子超級銷魂，讓人不禁想歪！飼主謝珊珊表示，兩兄弟平時就會互相打理毛髮，原本表情也都十分正常，只是看起來很享受而已，這次是無意間發現這麼「母湯」，才趕快拍下來留念！

▲圓仔因為食道狹窄，和弟弟阿吉體型差很多。

兩兄弟近日剛好滿1歲，牠們還小時被貓媽媽拋棄，在太陽下曝曬差點失去生命，所幸運到現任飼主，才得以生存下去。圓仔雖然現在頭好壯壯有如霸道總裁，但其實小時候狀況非常不好，因為食道狹窄，所以吃什麼就吐什麼，一度與死神拔河，直到3個月大時才像是打通任督二脈，可以慢慢吸收飼料的營養，才逐漸成長茁壯，現在變得活潑好動，非常喜歡依賴著弟弟阿吉。

▲圓仔翻白眼睡著超嚇人。

▲阿吉超萌睡姿。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主將一系列「母湯」照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻表示，「這表情母湯喔..」、「支持多元成家」、「貓版格雷50道陰影」、「表情很會擺，懂擺！」、「這對我可以XD」、「表情我給100分」、「貓界BL」、「老爺不要～」。

▼更多精彩影音。