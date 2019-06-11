柴體型弱勢沒在怕！戰黃牛玩「你追我跑」...被追秒找姐姐掩護

▲白目柴犬挑釁牛，想玩你追我跑遊戲。（影／朱小多飼主授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「來追我啊～」屏東柴犬「朱小多」每天都要到草地上廁所，一解決完生理需求，就會立刻去找牛隻玩耍，不斷逼牛們加入你追我跑的遊戲，只見牠不斷向牛吠叫挑釁，看到有敵人來襲，就趕緊找姐姐掩護，白目行徑全被飼主錄下，並上傳到臉書社團「柴犬司令部」，讓不少網友笑翻按讚。

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▲除了喜歡挑釁牛，朱小多也很愛撿樹枝玩。

從影片中可以看到，體型龐大的牛正追著朱小多奔跑，不過柴柴卻一點也不害怕，反而十分享受這場你追我跑的遊戲，原來這一切都是柴柴自己挑起的戰爭！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，朱小多從小固定到影片中的地點上廁所，剛好附近有養牛隻的人都會將牛帶來吃草，因此柴柴每次都將對方當成「朋友」想要一起玩，不過只要牛真的開始追牠，牠就會自己跑到人身邊尋求保護。





▲朱小多最愛的就是老婆「吉米」。

▲朱小多和家中的紅貴賓。

姐姐也加碼爆料，朱小多超喜歡牛大便的味道，常常會整隻狗滾牛便便，搞得全身髒兮兮又超臭！朱小多今年大約9歲，是隻很跩的柴柴，覺得自己帥氣常不理人，除了漂亮姐姐以外，對於搭訕的男性都非常敷衍；另外，在家中牠則扮演大哥的角色，其他夥伴們只要吵架，朱小多都會前去勸架，當個盡責的老大！

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影片上傳後，立刻吸引不少網友前來觀看「柴牛大戰」，也有人逗趣留言，「大小反差萌！」、「好大的狗膽啊 ，一點都不怕會被踩死」、「 牛：這什麼小東西？！」、「牧牛柴？」、「逗牛犬」、「牧牛犬我當定了！」、「屁柴無誤」、「 沒被圍毆過吼」、「 牠以為牠是牧牛犬XD」、「 牛：孩子你的父母是誰？怎麼那麼小一隻」。

小提醒：本文柴犬朱小多有練過，飼主們請勿隨意讓毛孩向牛隻挑釁、叫囂，以免引起牛隻不開心攻擊而導致受傷。

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