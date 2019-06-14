說好出門卻下雨！　柯基睜大眼「一臉受害」斜看媽：又騙狗QQ

▲柯基不能出門一臉神哀怨。（圖／粉絲專頁「胖胖成長日記」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

說好要出門的！新北市柯基犬「胖胖」這天和媽媽約定好要出門玩耍，沒想到當裝備齊全後，外面竟無情地下起大雨！全副武裝的胖胖得知不能出門後，立刻露出不可置信的眼神，接著還一臉受害的表情看著飼主，瞬間萌翻不少網友的心。

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從影片中可以看到，飼主正耐心地向愛犬解釋為什麼不能出門，原來是先前他們有約定好要出門玩，沒想到天公不作美竟然下起大雨！穿好圍兜兜準備要出門的胖胖一知道計畫取消後，立刻睜大眼睛透露不可置信的表情，接著還用一副「你騙人」的神情看媽咪，讓人超心疼又覺得好萌。不過飼主秉持著「答應孩子就要做到」的精神，最後雖然雨沒變小，仍帶著胖胖搭捷運出外玩耍，讓胖胖知道自己沒有被騙。





▲飼主說話算話帶胖胖出門玩。

▲即使外面在飄雨，也影響不了胖胖開心的心情。

胖胖是隻非常愛出外玩耍的狗狗，每天早上、傍晚、睡前都要出門上廁所，即便是颱風天也不例外。除了例行的上廁所以外，飼主也常常帶牠到遠一點的地方玩，滿足胖胖的心願。胖胖個性乖巧又親人，不常吠叫非常安靜，平時在家最大的樂趣就是和貓咪們玩追逐戰，和喵們感情非常好。

▲胖胖和家中的喵星人夥伴。

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飼主將這段「勸說」影片上傳到粉絲專頁「胖胖成長日記」，立刻引來不少粉絲按讚留言，「眼神帶點怨念」、「人家就是想出去啊」、「胖胖的嘴邊肉也太搶戲」、「胖表示：我不想聽」、「看牠都氣瘦了一圈」、「 聽到不能出門胖胖都驚呆了」、「聽到不能出門，心瞬間都涼了」、「胖感覺在青（白眼）人欸！」、「媽麻：睡ㄧ個禮拜雨就停了」。

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