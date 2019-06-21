萌喵「飛簷走壁」來撒嬌！強行「撞擊」後翻肚倒地攔人陪玩

▲貓咪飛簷走壁找人撒嬌。（影／網友Mitch Liao授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「奴才～來撞一下！」基隆萌喵「小乳牛」非常喜歡找網友Mitch Liao玩耍，無論對方是否有其他行程，牠總是會從四面八方趕來，並用令人酥麻的叫聲向人撒嬌討摸一番，才肯放人離去！Mitch Liao將這段撒嬌影片上傳到臉書社團「愛貓聯盟」，瞬間讓不少網友超羨慕！

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▲喵：快摸我～

從影片中可以看到，左方牆壁有道黑白身影掠過，似乎有東西正在「飛簷走壁」從天而降，緊接著小乳牛從機車後方現身，用牠無敵酥麻的叫聲提醒人類「我來啦！」用力的撞一下人後，牠翻肚倒在地上滾來滾去，用盡各種撒嬌技能，就是要奴才停下來跟牠玩！Mitch Liao每次見到可愛的小路霸後，總是抵擋不住誘惑，蹲下來和貓咪玩個30分鐘才重新出發，不辜負小乳牛奮力賣萌的心意。

▲小乳牛常常到巷子裡和人私會。

Mitch Liao接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，小乳牛身體乾淨且有剪指甲，判斷應是有人飼養的貓咪，只是會偷跑出來溜搭找人玩！Mitch Liao大約在2年半前第一次遇到小乳牛，從那之後一個禮拜會遇到貓咪2次左右，小乳牛非常地親人，尤其特別親近他，會特地從屋頂上跳下來找人玩耍，Mitch Liao對此也笑說，「可能是因為我都會留下來陪牠，也或許牠就是喜歡我！」

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小乳牛的影片被上傳後，立刻讓不少網友前來朝聖撒嬌貓，也有人逗趣留言，「我覺得可以改名叫做小．乳．豬」、「給他撞、撞到翻掉也要給他撞！」、「快收編啊！皇上恩典啊！」、「體重不輕那麼高跳下！」、「從天而降？」、「這聲音令人酥麻銷魂，什麼都依你！」、「喵：你的行程有比我重要嗎～？撞～！」、「撞奴才掉罐罐」。

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