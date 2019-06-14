喵星人半夜變回「真身」被抓包　嚇到心虛「兩腿狂跳」撤退！

▲貓咪半夜太嗨被抓包，竟用兩腿走路。（影／飼主巫世傑授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

啊～被抓到啦！新竹萌喵「茶葉蛋」這天半夜又在家中客廳大玩暴衝遊戲，沒想到竟被奴才抓包，讓牠一臉心虛開啟「袋鼠模式」狂跳，就像變身一半的喵星人被發現一樣，非常地逗趣！奴才巫世傑將這做賊心虛的小傢伙錄下，並上傳到臉書社團「愛貓聯盟」，吸引不少網友笑翻按讚。

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▲喵：今天晚上要玩什麼好呢？

奴才貼文時逗趣地寫下，「半夜發神經被發現時就會袋鼠站…」。只見影片一開始有個身影閃過，接著竟看到茶葉蛋用「兩腿」跳進鏡頭當中，一臉心虛的模樣可知牠做壞事被抓包了！

巫世傑接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，有時茶葉蛋會自己半夜開趴，不過只要跟人有眼神接觸，就會立刻像是被抓包一樣嚇到，緊張就用兩腿跳來跳去，但因為是半夜限定，所以不太好拍，這次剛好起床上廁所才能錄到這個有趣的畫面。

▲茶葉蛋最喜歡睡在熱水器、飯鍋上面。

茶葉蛋今年4歲，個性活潑調皮，小時候經常拆家把門都咬爛，長大後改咬奴才的零食包裝袋，幫忙鑿出一個又一個小洞「通風」！由於牠是家中的小公主，因此調皮又高傲也沒關係。茶葉蛋平時最喜歡對家中的老大「媽媽」撒嬌、說話，藉此獲得燙蝦子一份，其餘人士他一律視為奴才，對其他人總是愛理不理，非常會挑人示好。

▲茶葉蛋是家中的小公主。





▲喵：本公主想躺哪就躺哪！

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茶葉蛋變身袋鼠影片被上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「披著貓皮的袋鼠」、「一定是半夜要變回人身被發現，所以變一半XD」、「要變身了？」、「叫工讀生可以下班囉～」、「驚悚度100%」、「你確定你養的是貓？」、「牠好像看到你看不到的東西」、「養到小恐龍ㄌ」、「喵星人終於現出原型啦」。

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