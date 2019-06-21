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1.6kg瘦弱橘收編變「麵包蟲」搶食不鬆口　背後原因惹鼻酸

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▲▼用小魚乾騙橘貓回家，隔天牠竟變「麵包蟲」搶食。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供） 

▲橘貓被收編後變身「麵包蟲」搶人類食物吃。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新竹網友Yi-chen Lin前天晚上開車回家時，發現有隻橘貓躺路中不讓路，因此下車拿小魚乾請牠吃，沒想到自己反被撩倒，將對方抱上車帶回家，並取名為「小福」盼牠順利平安。隔天，Yi-chen Lin發現小福竟偷嗑人的麵包，還死不鬆口，瞬間感到無奈又難過，「因為是流浪的孩子，會吃人類食物，令人心疼。」

▲▼用小魚乾騙橘貓回家，隔天牠竟變「麵包蟲」搶食。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供）

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▲小福十分瘦小。

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Yi-chen Lin接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天開車回家時，發現路中間有隻橘貓，當下心想「這隻貓絕對是近視，都不會躲車！」於是拿起隨身攜帶的小魚乾下車餵食，沒想到自己反被萌倒，剛好一撈就上車，註定的緣分讓她決定收編。貓咪上車後，先前往醫院進行檢查，身上雖然沒有跳蚤等，但嚴重營養不良，醫生判定牠已1歲多，體重卻只有1.6公斤，十分地瘦弱，因此必須先將牠養胖，才能完整地判斷牠的健康及年紀。

▲▼用小魚乾騙橘貓回家，隔天牠竟變「麵包蟲」搶食。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供）

▲小福牙齒已長齊，判定年紀大約1歲多，但身形卻十分瘦小。

小福可能流浪有一段時間，因此一時之間無法改掉翻垃圾桶的壞習慣，對相對清淡的飼料也不喜歡，反而打起麵包的主意，趁人注意時叼走麵包，自己將塑膠袋咬開，一口接著一口狂嗑，直到被人逮到還不肯鬆口，橘貓吃貨本性漸漸露出，讓人無奈又心疼牠的過往。

雖然有過一段流浪生活，但小福卻是隻非常沒有警覺心的貓，才被收編2天的時間，就開始在家翻肚打滾，顯示出對環境的信賴及安全感，撒嬌也會發出呼嚕聲，完全沒有適應不良的問題，讓Yi-chen Lin笑說，「牠一點節操都沒有！」

▲▼用小魚乾騙橘貓回家，隔天牠竟變「麵包蟲」搶食。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供）

▲小福安穩地在家中熟睡，不再有恐怖的車輛經過身旁。

▲▼用小魚乾騙橘貓回家，隔天牠竟變「麵包蟲」搶食。（圖／網友Yi-chen Lin授權提供）

▲小福在家適應良好。

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從照片中可以看到，小福化身成一隻「麵包蟲」咬著麵包不肯鬆口，固執的模樣全被拍下上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來萬名網友按讚關注，也有人逗趣留言，「 橘貓不是吸空氣就會飽的生物嗎？」、「我的原則很簡單，誰有小魚乾，我就跟誰走！」、「 橘貓認證，很好養」、「出來混的沒在怕！都敢檔車了」、「橘貓基因的正常發揮」、「又一隻詐騙集團」、「以後肥定了！」、「你家食物以後要收好了XD」、「誰跟他搶食物他就跟誰拼命」。

關鍵字： 貓咪橘貓小貓收編詐騙集團麵包蟲麵包

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