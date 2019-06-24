海底假車禍！海龜逼車偷摸人「裝暈下沉」　碰瓷手法萌翻網

▲海龜碰瓷黨，偷摸人再裝暈下沉。（影／粉絲專頁「時刻旅行 TripMoment」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

粉絲專頁「時刻旅行 TripMoment」日前貼出一則逗趣短片，只見小琉球有隻調皮海龜，不但逼車潛水員，甚至還碰觸對方後再裝暈下沉，一連串碰瓷手法相當純熟！該名潛水員面對保育類動物明目張膽的調戲，只能默默承受，再將海龜的犯案行徑放到網路上，要大家小心這位「碰瓷黨」成員。

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▲海龜裝暈下沉製造「車禍」現象。



從影片中可以看到，傑尼見到潛水員後立刻展開行動，漸漸靠近逼車，對方見狀嚇得趕緊往旁邊閃，極力避免和牠有親密接觸；沒想到，海龜反而變本加厲，游到一半竟90度急轉彎，直直衝過去用前肢觸碰對方，接著再讓自己身體下沉裝暈，製造「車禍」的現象，讓潛水員相當傻眼！

▲小琉球海龜相當親人。

時刻旅行TripMoment表示，傑尼是小琉球的明星，個性非常親人就像隻傻呼呼的大狗一樣，看到人就會立刻衝過來，並緊緊貼在後方跟著一起游泳，目的就是要佔滿人的相機記憶卡！時刻旅行TripMoment也在〈小琉球旅遊知識文〉中提到，雖然小琉球的海龜非常親人，但是如果情不自禁碰觸的話，最高可罰30萬元，因此慢慢地游動，不觸碰、不驚擾、不追逐，和海龜保持一定的距離是最好的方法。

▲看到海龜記得要保持一定距離！

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碰瓷海龜影片上傳後，立刻引來不少網友關注留言，「人類友善親近的對待，動物也有感覺」、「專業碰瓷的」、「上次差點碰到也害我嚇爛」、「海龜界屁孩」、「被撞的幸福」、「牠可以去碰人家可是人家不能碰牠」、「可以罰烏龜嗎～」、「這個逼車很可以」、「被調戲了，只能默默吞下」、「海龜還會換檔加速XD」。

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