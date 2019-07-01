走失貓扮「自強號列車長」爽逛車廂！　客聯手尋人10min漂流記完美落幕

▲走失貓咪在火車車廂逛大街。（圖／網友廖亮亮授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂佩倫／採訪報導

列車長驗票，需補票請繳罐罐付費！網友廖亮亮今日早上搭火車時，發現車廂走道有團毛毛的東西，仔細一看竟是一隻貓咪，牠就像列車長一樣自然地在車廂內行走，所幸在乘客以及正版車長的幫助之下，不到10分鐘貓咪就順利回到奴才身邊，讓整起走失事件圓滿落幕。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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從照片中可以看到，有隻貓咪大搖大擺地走在車廂內的車道上，不怕生的模樣讓人看了一秒笑噴直呼，「這是列車長啦！」廖亮亮接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時搭乘自強號從台南北上前往嘉義，快到新營站時突然有其他乘客大喊有貓咪，一抬頭就發現貓在走道上來回走動，但主人非同節車廂乘客，且遲遲未見出現，只好先阻擋喵星人走出車廂。

所幸該節車廂乘客都十分友善，沒有嫌棄、驅趕貓咪，也有人主動找「正版列車長」幫忙。車長來到車廂後確認真的有貓咪，便進行廣播協尋飼主，不到2分鐘的時間，一位小姐不好意思地出現，除了向乘客們頻頻道謝以外，也緊緊地抱著自家主子！在乘客、車長的幫助之下，貓咪車廂漂流記在短短10分鐘內落幕！

▲喵：驗票啦！補票請交罐罐～

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

廖亮亮將這段特別的搭火車經驗上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，同時也提醒大家帶毛孩出門記得隨時注意寶貝情況，並繫上牽繩或關籠，以免走失事件發生。這張照片上傳後，也引起熱烈討論，有人逗趣留言表示，「他是車長，驗票！罐罐拿來！」、「今天上班比較趕，沒穿到制服啦」、「乘客們該驗票囉！」、「貓咪列車長驗票了」、「喵：我只是出來逛個街」、「飼主應該睡著了，貓貓這種生物很聰明的！」。

攜帶寵物搭乘火車相關規定，台鐵自 97 年 10 月 10 日起，開放旅客攜帶寵物（貓、狗、兔、魚蝦類）搭乘全線各級列車，惟為避免影響其他乘車旅客權益，另訂定旅客攜帶寵物隨乘應行注意事項，規定寵物必須裝入寵物箱（限長 43 公分、寬 32 公分、高 31 公分以下）內，且需包裝完固無糞便漏出之虞，並放置於座位下方空間自負保管之責，避免寵物叫聲影響車廂安寧，及禮讓進出動線；另行程中不得取出把玩或置於座椅上，每人限攜帶 1 件。如超過限制尺寸者，則請利用託運方式運送。

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