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「關不掉的鬧鐘」早上6點準時「喵」！　溫柔奶音每日服勤逼起床

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▲荳荳鬧鐘準時6點開始「喵」。（影／飼主林倢授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

「每天叫醒我的不是夢想，是一隻無法按掉的鬧鐘。」新北市虎斑貓「荳荳」平時身兼鬧鐘一職，每日定時6點整，以溫柔喵聲叫人起床上班，此鬧鐘主打關不掉功能，讓人不情願也得睜開眼睛，荳荳鬧鐘每日服勤不缺席，即便馬麻不用上班牠也會準時來報到！

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▲▼萌貓鬧鐘準時6點開始「喵」。（圖／飼主林倢授權提供）

▲逗逗從小就開始當鬧鐘。

從影片中可以看到，6點鐘一到，荳荳鬧鐘準時服勤，牠來到馬麻身邊溫柔的喵呀喵，提醒人趕緊起床準備去上班！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，原本以為荳荳是因為沒飼料才會喵喵叫，後來發現食物都還有，才確定牠就是想當鬧鐘！事實上，飼主今天原本不用上班，卻被荳荳鬧鐘叫醒，對此她也提到，「雖然難得想睡到自然醒，但被這樣溫柔的叫醒，只能說我很願意啦！」

▲▼萌貓鬧鐘準時6點開始「喵」。（圖／飼主林倢授權提供）

▲荳荳鬧鐘附帶賣萌功能。

荳荳從小時候開始就喜歡一大早在人身上踩來踩去，長大後摸清楚家裡的作息狀況後，轉職變成一隻定時鬧鐘。除了鬧鈴服務以外，荳荳還附帶賣萌功能，只要人一起床開燈，牠就會翻倒討摸，撒嬌到人都不想出門！

其實，荳荳並非一開始就將撒嬌技能點滿，而是在貓妹妹來到家後，為了爭寵不得不展現更撒嬌的一面！同時荳荳也開始學會耍詭計，牠會偷開門讓妹妹跑出房間，自己則乖乖待在房內，害得妹妹被爸媽揍，是隻心機很重的貓。

▲▼萌貓鬧鐘準時6點開始「喵」。（圖／飼主林倢授權提供）

▲荳荳（左）常和妹妹爭寵。

▲▼萌貓鬧鐘準時6點開始「喵」。（圖／飼主林倢授權提供）

▲荳荳和妹妹參與爸媽的婚紗照。

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荳荳鬧鐘影片被上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引來不少網友被萌翻按讚，也有人留言，「我家也是！五點半左右開始響...」、「很好聽的鬧鐘聲音XD」、「我家都是直接壓胸口」、「奴才們都有一隻活體鬧鐘XD」、「我們家設定在早上5點叫，沒辦法改時間」、「我家的鬧鐘會動手的QQ」、「我們家的會加爪子...」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪

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