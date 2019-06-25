ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

別弄我！貓媽睡覺被騷擾轉身巴頭　親兒子無辜：花黑噴

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓咪被人侵犯竟轉身爆打別隻貓。（圖／翻攝自抖音APP「77504134nn」）

▲貓咪被人騷擾，竟轉身找別隻貓出氣。（圖／翻攝自抖音APP「77504134nn」）

寵物小組／綜合報導

曼赤肯「小枕」和親媽「妹妹」一起在床上休息，沒想到突然被媽「暴力巴頭」，瞬間一臉懵完全不知道發生什麼事。抖音APP用戶「77504134nn」上傳這段逗趣影片，原來妹妹睡覺時被人騷擾，想出氣卻「打錯貓」，讓小枕無辜承受暴擊。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

影片中小枕和妹妹一床上閉目養神，突然有隻手緩緩逼近妹妹的頭，萌喵一感到有威脅，立刻睜眼還手，只是要打第二下時，牠竟轉過身往小枕的頭上狠狠地巴下去，絲毫不顧親子之情。睡夢中被狠揍的小枕瞬間驚醒，完全搞不清楚狀況一臉茫然，最後轉身就走逃離危險之地，舉動十分呆萌讓人心融化。

▲貓咪被人侵犯竟轉身爆打別隻貓。（圖／翻攝自抖音APP「77504134nn」）

▲妹妹把小孩氣走後才發覺事情不太對。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

小枕無辜受害影片被上傳後，立刻引來不少網友關注按讚，也有人逗趣留言，「委屈貓貓」、「真的傻眼貓咪」、「隔著螢幕都能感覺到撲面而來的委屈」、「喵：什麼情況QQ」、「欺軟怕硬？」、「無辜背個大黑鍋」、「一臉懵承受一切」、「喵：我要離家出走了！」、「禍從天上來」。

 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪曼赤肯被揍傻眼出氣中槍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

二哈手饋岸邊「肥嫩身軀水中漂」　泳池當「冷泉」爽泡

1.6kg瘦弱橘收編變「麵包蟲」搶食不鬆口　背後原..

萌喵「飛簷走壁」來撒嬌！強行「撞擊」後翻肚倒地攔人..

影／喵星人半夜變回「真身」被抓包　嚇到心虛「兩腿狂..

說好出門卻下雨！　柯基睜大眼「一臉受害」斜看媽：又..

「貓咪護衛隊」颳風下雨也要接奴才返家　他心疼甜罵：..

霸氣貓哥幫舔毛　牠瞇眼嘴開「逐漸母湯」害網友想歪啦

影／貓咪三兄弟集體「割蛋蛋」　眼神渙散抱一起等麻醉..

海底假車禍！海龜逼車偷摸人「裝暈下沉」　碰瓷手法萌..

「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

聖上看到馬麻拿球球嫌無聊　5秒入睡...網笑：眼不..

小魚乾只吃肉！喵留魚刺＋內臟　網友跪：好會「蹭」吃..

《倉鼠人》小捷運開刀！腫瘤出現原因？

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】夏天外出應該注意什麼..

浪浪別哭-貓奴請享用！浪浪等家貓咪拍屁屁大全

好味小姐-【貓日常】米香真的可以親訓嗎！？

寵物訓練師-狗狗會咬人是因為玩拔河玩太多？

東寵永和店開幕！　多款飼料「買1送1」、包月美容7..

尼泊爾大象節為了娛樂大眾！無辜象寶遭狠狠抽打、刺頭..

每天原地轉圈22hrs！老虎遭綁台上成遊客拍照道具..

快上床睡覺！2月大萌貓「奶嗓」呼喊奴才　7萬網融化..

不離不棄癌末愛犬「耙子」　林世賢：狗需要愛與尊重

汪陪主人到動保處開「毛孩派對」！　變老鳥帶新狗認識..

米克斯「大腿90度貼椅」學人類坐著吃飯　媽傻眼：我..

工作轉頭驚見「黑肥嫩肚」！　喵爽躺沙發「當機」陪伴

出門碰上「哀怨視角」...害他上班天天遲到　小萌貓..

「彭于晏」甜送早安吻　她親完見「棕色壯腿」：快吐了

國民黨5位參選人首度同場較勁！應援團先準備道具「大..

楊秋興現身願景發表會挺郭董　轟韓國瑜：搞國民黨分裂..

韓粉拿陳情書想陳情…　吳敦義：不必陳情，一定大公無..

花蓮台11線「10米深天坑」變大　浪湧掏空海蝕裂縫..

飛日旅客注意！因應日本G20高峰會加強安檢　6/2..

不賺錢也能掛牌！大陸「科創板」吸引新創企業　最多9..

果然匯新北綠竹筍祭開跑　品嚐當季新鮮甘甜好滋味

英國嚴重鼠患女王都被嚇到　倫敦陷老鼠大軍出現變異種

不斷更新／統一局局有攻勢　4局結束統一4：1桃猿

政見會／吳敦義：產生最強候選人！撥亂反正　贏得勝選

寵物動物熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

讀者迴響

熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

聖上看到馬麻拿球球嫌無聊　5秒入睡...網笑：眼不見為淨

小魚乾只吃肉！喵留魚刺＋內臟　網友跪：好會「蹭」吃得比我乾淨

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面