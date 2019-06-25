別弄我！貓媽睡覺被騷擾轉身巴頭　親兒子無辜：花黑噴

▲貓咪被人騷擾，竟轉身找別隻貓出氣。（圖／翻攝自抖音APP「77504134nn」）

寵物小組／綜合報導

曼赤肯「小枕」和親媽「妹妹」一起在床上休息，沒想到突然被媽「暴力巴頭」，瞬間一臉懵完全不知道發生什麼事。抖音APP用戶「77504134nn」上傳這段逗趣影片，原來妹妹睡覺時被人騷擾，想出氣卻「打錯貓」，讓小枕無辜承受暴擊。

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影片中小枕和妹妹一床上閉目養神，突然有隻手緩緩逼近妹妹的頭，萌喵一感到有威脅，立刻睜眼還手，只是要打第二下時，牠竟轉過身往小枕的頭上狠狠地巴下去，絲毫不顧親子之情。睡夢中被狠揍的小枕瞬間驚醒，完全搞不清楚狀況一臉茫然，最後轉身就走逃離危險之地，舉動十分呆萌讓人心融化。

▲妹妹把小孩氣走後才發覺事情不太對。

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小枕無辜受害影片被上傳後，立刻引來不少網友關注按讚，也有人逗趣留言，「委屈貓貓」、「真的傻眼貓咪」、「隔著螢幕都能感覺到撲面而來的委屈」、「喵：什麼情況QQ」、「欺軟怕硬？」、「無辜背個大黑鍋」、「一臉懵承受一切」、「喵：我要離家出走了！」、「禍從天上來」。

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