工作轉頭驚見「黑肥嫩肚」！　喵爽躺沙發「當機」陪伴

▲飼主努力工作，黑貓一旁翻嫩肚定格超呆萌。（圖／飼主Ruby Wang授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市飼主Ruby Wang在沙發上工作，突然感到旁邊有道目光投射，轉頭就見到黑貓「熊熊」翻肚躺在一旁賣萌！熊熊似乎有點當機，維持翻肚姿勢一動也不動，呆滯的模樣讓人不禁想問，「這位先生還好嗎？」。

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▲沒有虛胖，一切都是真材實料！

影片中Ruby Wang正在努力寫譜，一旁的熊熊卻翻開嫩肚，爽爽地躺著看人工作，甚至還一度當機，愜意貓生讓人羨慕！Ruby Wang接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，熊熊十分地黏人，因此人在沙發上時牠就會來湊熱鬧，也因為熊熊底盤很穩的關係，可以翻肚躺上好一陣子，甚至還能舒服地睡個20分鐘。





▲喵：這個沙發寶坐是我的！

熊熊小時候曾在外流浪，有天被人發現尾巴、跟肚子都有傷口，被人送往醫院治療，親人的個性立刻收服醫生、護士，因此留在醫院慢慢找家。Ruby Wang輾轉得知醫院裡有隻黑貓在等家，雖然尾巴因為受傷而被截掉，外表可能不討喜，但Ruby Wang仍驅車前往獸醫院見熊熊一面。

第一次相見時，Ruby Wang發現熊熊雖身體都是傷口，但眼睛炯炯有神，心想這就是緣份，因此決定將熊雄帶回家疼愛。熊熊現在過著無憂無慮的生活，身為一隻超撒嬌又黏人的黑貓，只要家中有客人來，牠都會立刻出來打招呼，並在人腳邊走來走去討摸，待客之道做得相當完美！

▲熊熊現在有貓妹妹相伴。

▲熊熊非常地黏人。

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熊熊當機的影片上傳後，引來6千多名網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「好肥美的小吸血鬼」、「壞掉了嗎？」、「說好的黑色顯瘦呢？」、「我還以為是一隻肥烏骨雞躺在旁邊」、「阿嬤養的嗎？」、「這一定是橘貓塗黑假裝」、「壞掉了50收XD」、「為什麼旁邊要擺一個瓦斯桶！」、「你忘記幫牠充電啦！」、「 黑貓.exe已停止運作」。

▼熊熊定格影片。

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