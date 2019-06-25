二哈正常發揮！暴雨中「弄獅」還張嘴吞雨　奴才好無奈

▲二哈正常發揮！雨中跳舞龍舞獅嗨翻天。（影／粉專頁「妹醬是米克斯」，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

下雨總是讓人心情鬱悶，但對哈士奇「二醬」來說卻不這麼覺得！住在新北市的二醬在雨中「舞龍舞獅」，完美發揮體內的「二哈基因」，活潑又失控的模樣全被拍下！飼主將這段畫面上傳到臉書社團「有點毛毛的」，引來不少網友笑翻按讚。

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▲囂張二醬咬樹枝。

影片中，二醬體內的「哈士奇靈魂」被一場傾盆大雨激發，一點也不想到屋簷躲雨，反而在路上跳起舞龍舞獅，接著還把張開大嘴，試圖將雨水通通喝進肚，接著露出無比燦爛的笑容，看來這場大雨讓牠心情更好了！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天散步雨越下越大，到家門口前二醬似乎突然有了興致，便開始在雨中玩了起來，這也是二醬第一次在雨中玩得如此開心！





▲汪：這要怎麼玩...？

二醬小時候因前主人生病無法繼續扶養，因而被送到中途媽媽家，經過被退養一次後，才遇到現在的飼主。二醬到新家後常常做出無厘頭的事情，也會將自己玩得全身髒兮兮，但也因為牠的調皮搗蛋，讓飼主漸漸走出人生低潮。二醬目前大約10個月左右，是個標準的小屁孩，有著小孩子的天真，非常撒嬌黏人，給家裡帶來不少歡樂。

▲▼二醬有自己的小天地。

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二醬玩雨水影片被上傳後，引來不少網友被萌翻留言，「二醬在跳乞雨舞？」、「小笨狗太可愛啦！」、「把這個弄獅玩出新高度了」、「不愧是二哈」、「 你二哈齁～」、「二哈：再下雨我就把雨水通通都吃掉 」、「簡單的幸福」、「飼主回家要洗澡、吹毛都想跟老天爺一起哭了！」、「小二：我是一個簫雜某啦！怎樣？」。

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