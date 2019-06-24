下雨堅持出門上廁所...一路相遇全是同品種！飼主PO文引共鳴





▲下雨天的夜晚只有牠們堅持要出來上廁所！（圖／飼主許小韻授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

下雨的夜晚，堅持到公園上廁所就只有牠們了！飼主許小韻日前在臉書社團「柴犬司令部」發佈一則貼文，只見下著小雨的新北市街頭，柴犬「圓仔」正在外頭散步準備尿尿，而一路上相遇的竟全是同品種。這無奈的雨夜瞬間引起柴友共鳴，紛紛笑翻表示「這就是柴的堅持！」

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▲雨夜中遇到第2隻柴柴。

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許小韻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時出門就會遇到幾隻柴犬，不過還會有法鬥、米格魯、米克斯等出現，但是一到下雨的夜晚，能遇見的只有柴犬了！同時她也提到，原本圓仔會在家尿尿，但是自從搬家後，因為常去附近公園散步的關係，漸漸養成只在外面上廁所的習慣，等雨天來臨時就非常麻煩！因為圓仔想出門時會不斷抓門嗚嗚叫，但是一到大門口看到雨又會定格，最後還得用拖的才肯走，讓人十分頭痛。





▲就戰鬥位置，準備出發！

▲圓仔：這個雨好大喔，柴生真困難。

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飼主將無奈的雨夜散步經驗分享到網路後，立刻引來不少網友按讚留言，「我們也是剛回家...」、「我們家也是全身濕回來」、「堅持到底！」、「風大雨大只看得見柴出現」、「 剛遛回來+1，然後路上遇到一隻黑柴，主人相視苦笑」、「我家法鬥孩子看到雨大，會自動巴庫回屋內」、「有時還風雨『狗』來瘋的逛大街，不肯撇條、灑尿」、「我就是撐傘撐到厭世的娘」、「我家的即使讓牠看外面暴雨，時間到牠就是要你帶牠出門！」

▲圓仔非常會吃醋，禁止飼主摸其他狗狗。

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