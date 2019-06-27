▲奴才裝睡不給零食，柴死亡凝視看人。（圖／粉絲專頁「Yuuna的花柴小鋪」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

裝睡就不用餵零食了？高雄柴犬Yuuna這天和奴才約定好，只要表現好就有零食吃，沒想到奴才竟躺在床上裝睡，氣得牠壓在人身上使出「死亡凝視」，靜靜地看眼前的奴才到底要裝多久？飼主Jenny Wang將這逗趣畫面上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來上千名網友笑翻按讚。

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▲Yuuna開心坐車出門玩。

從照片中可以看到，飼主眼睛不自然的閉著，明顯在裝睡拖延零食時間，而這一切全逃不出Yuuna的銳利狗眼，只見汪整個身體壓在奴才身上，靜靜地凝視奴才，給人壓力讓對方別裝了！Jenny Wang接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，每天都會透過零食獎勵Yuuna，例如乖乖刷牙、剪指甲等，拍照當天也約定好要吃肉，雖然人眼睛閉著但牠看得出是在演戲，同時牠也知道配合拍一下照之後，就可以拿到零食！

▲Yuuna內建「千鈔雷達」。

Yuuna柴生最喜歡的並非肉肉，牠最愛的是「錢」，牠從小就對錢相當敏感，即便沒有受過訓練，也能依靠靈敏的「聞錢鼻」搜索錢包位置，甚至還能分辨家人們各自的錢包！身為柴界著名的「錢嫂」，Yuuna只要看到錢出去，就會瘋狂碎碎念，有次瓦斯服務人員送完瓦斯拿錢準備離開，此時錢嫂就在房子瘋狂汪汪叫，可見牠愛錢程度不可小覷！

▲Yuuna在房間內不斷向瓦斯服務人員碎念。

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Jenny Wang將裝睡照上傳到臉書後，引來不少網友笑翻，紛紛模仿Yuuna口吻留言，「我就靜靜的看你裝」、「我看妳能裝多久…」、「那朕就趴到主人醒為止」、「再裝啊！」、「看的你內心发寒，什麼時候才要給我罐罐」。

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