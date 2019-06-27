▲柴犬為了救被被大戰掃地機器人。（影／飼主劉芳儀授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

高雄柴犬「奧弟」平時將掃地機器人當成敵人，只要對方一啟動，牠就會上緊發條準備開戰。這天機器人竟大膽地靠近牠心愛的被被，奧弟擔心自己的寶貝不見，因此咬著被子滿場跑，甚至還對機器人怒吼，誓死保護心愛的毯子！

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▲奧弟平時睡在心愛的被被上。

從影片中可以看到，奧弟看見掃地機器人靠近被被，立刻上前救援，只見牠咬著被子滿場逃，想盡辦法遠離邪惡的壞蛋！有趣的是，機器人竟緊追著奧弟的毯子不放，讓柴柴氣急敗壞地大聲吠叫，十分擔心機器人會把被被吃掉，保護心愛的被被在所不惜！奧弟「緊張救被」的模樣全被錄下，並被馬麻劉芳儀上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友笑翻按讚。

▲汪：這是我的地盤！

劉芳儀接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，奧弟首次見到機器人時並沒有什麼不悅，直到有次偷藏的零食被「吃掉」才開始討它，只要啟動該機器便會豎起耳朵，準備隨時上戰場打敗「敵人」。呆萌的奧弟除了掃地機器人以外，也非常的討厭梳毛跟打雷，不一樣的是，面對「打雷敵人」牠不正面迎擊，而是立刻躲到爸媽身邊，讓人保護牠！

▲奧弟非常喜歡出門玩耍。

▲汪：有吃的來者不拒！

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影片上傳後，立刻引來不少網友讚嘆柴柴的英勇救被行動，也有人笑著留言，「機器人好故意～」、「搶救被被大行動」、「他好認真救被被 XD」、「汪：我的家當只剩這些，不要吃掉！」、「 我的被被（含淚」、「超可愛的還會護自己的被窩！」、「柴柴大戰小米機器人」、「懂得惜物的乖孩子」、「牠好緊張XD」。

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