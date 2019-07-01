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一臉無害裝乖陪吃飯！　黑貓「肖想油雞」…椅子下各種竄出開偷

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▲▼黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下面竄出想偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

▲黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下秒竄出偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

以為黑就看不到嗎？新北市黑貓「宅宅」平時就是個小貪吃鬼，這天當馬麻在吃飯時，牠又一臉沒事地慢慢靠近，接著就從椅子下各種竄出，目的就是便當裡的超香油雞！飼主沈婉婷將一系列「肖想油雞」照上傳到臉書社團，引來不少網友笑翻按讚。

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▲▼黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下面竄出想偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

▲偷雞第一步：裝沒事。

從照片中可以看到，宅宅先把注意力放在遠方，一臉無害的模樣想藉此讓馬麻放下戒心，接著便展開偷雞計畫！牠從椅子下竄出，眼神緊緊盯著香噴噴的雞腿肉，角度不好便又從另一個方向再來一遍，貪吃的慾望全寫在牠臉上，不過最後在媽咪死守防衛之下，宅宅只能宣告偷雞計畫失敗，下次再來！

▲▼黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下面竄出想偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

▲宅宅從側邊進攻差點成功。

▲▼黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下面竄出想偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

▲喵：給我吃一口啦！

貪吃的宅宅除了是個奸詐的計畫通以外，同時牠也非常地聰明，知道無法搶到媽咪的便當，就把貓爪伸向人類小姐姐的碗裡，由於阿宅力氣大又執著，讓小姐姐無法招架，因此喵時常得逞，且一搶到食物就躲進沙發下吃，等人抓到牠時食物早已下肚！宅宅目前約6個月大，是個黏人撒嬌的小屁孩，平時很喜歡溜進浴室，把洗手檯當成觀眾席，在裡頭爽看家人們洗澡！

▲▼黑貓一臉無害裝沒事靠近便當，下面竄出想偷油雞。（圖／飼主沈婉婷授權提供）

▲宅宅就定位準備看人洗澡！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主將照片上傳後，立刻引起不少人的共鳴，也有網友笑翻留言，「黑喵都很丂一尢」、「貓奴吃飯都很克難」、「貓咪：好香啊！咬一口可以嗎？」、「這隻貓有當網美的潛力」、「這桌子根本他的size」、「直接把油雞交出來給他！」、「黑貓不管在哪裡都是看不見的～」、「喵：我先代奴才嚐嚐有沒有毒！」、「可能以為自己是黑的看不到，卻忘了背景是白的XD」。

▼更多精采影音。

關鍵字： 黑貓油雞雞肉食物便當奸詐計畫通

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