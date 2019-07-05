「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧攤！　網被萌翻：老板我全包

▲乖黑柴幫老爸賣竹筍做生意。（圖／飼主曾福祥授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

為了飼料錢，只能犧牲本汪的色相了！南投柴犬「娜娜」這天化身最萌小老闆，脖子上掛著「25元」的牌子，不是要把自己賣掉，而是牠正在幫爸爸賣竹筍！飼主曾福祥將乖女兒幫忙做生意的畫面拍下，並上傳到臉書社團「柴犬司令部」，瞬間讓不少網友被乖巧的娜娜萌翻直呼，「我全包！連顧店的一起包！」

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▲娜娜：人客快來喔～

從照片中可以看到，老闆娘娜娜乖巧地坐在椅子上，脖子上掛著寫有25元字樣的牌子，原來牠正在幫老爸做生意，藉此賺飼料費！曾福祥接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，由於家裡務農經常有過剩食材，恰巧見到閒閒沒事做的娜娜，於是靈機一動幫牠套上價目牌，讓牠當起老闆娘做生意，結果想買娜娜的比要買筍子的還多！

▲娜娜罷工曬日光浴中！

由於天氣漸漸變熱，因此娜娜上工沒多久就開始「罷工」，有趣的是，結束工作的娜娜不但不躲起來乘涼，反而跑去曬太陽，讓老爸臉上頓時出現三條線！事實上，娜娜於今年年初才來到曾福祥身邊，由於前飼主無法常帶牠出門活動，導致娜娜有些憂鬱症傾向，時常悶悶不樂，經過幾個月的磨合後才適應新生活，跟著老爸忙進忙出，當隻快樂的阿柴！

▲娜娜經過幾個月的磨合，才展開開心的笑容。

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闆娘娜娜照片上傳後，立刻有不少網友被萌翻表示，「老板～我全包！連顧店的也一起外送」、「飼料費自己！」、「 是非法童工還是超級營業員？」、「可以把你買走嗎！」、「 今天柴老闆出馬生意一定好」、「自己的奶粉自己賺」、「 指定柴老板親送」、「這隻25元太便宜了啦！老闆來10隻！」、「 我要一隻甜甜柴犬！ 幫我宅配可以嗎？」。

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