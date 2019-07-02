三花喵懶惰病發作被寶寶逮到偷摸　氣炸請吃一頓貓拳：走開辣

▲小寶寶想碰喵，結果吃了一頓貓拳。（影／粉絲專頁「蔡蒜妮」授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

離本公主遠一點！新北市三花喵「芥茉」這天懶惰症發作，不想動身逃離沙發，只好正面迎擊人類寶寶「肚外人」的騷擾。只見喵面對小朋友也不手軟，狠狠地使用貓拳揍下去，有趣的是肚外人不但沒有閃躲，反而還一臉笑呵呵想靠近芥茉，讓一旁馬麻疑惑表示，「明明沒有打到腦袋啊？」

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▲肚外人超愛騷擾芥茉。

從影片中可以看到，芥茉坐在沙發手把上，居高臨下看著肖想摸貓的肚外人，沒想到小朋友真的伸出肥嫩手想碰貓，讓芥茉立刻出拳保護自己，用肉球狠狠地揍了弟弟2下，展現不任意被侵犯的決心！馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時原本芥茉正趴著休息，結果肚外人竟突然爬起來偷摸，當下立刻被賞了貓拳一頓，有趣的是，小朋友不但不死心還被揍得心花開，燦笑著墊腳想摸芥茉；而芥茉雖然看似下手很重，但其實有控制力道也沒伸爪子，不會真的傷害小寶寶。

▲芥茉為了跟馬麻一起睡覺，只好忍受肚外人。

肚外人共有6位貓姐姐，姐姐們就是肚外人成長的動力，平時他最喜歡跟在姐姐們後面爬，同時也很快地學會扶著走路，讓馬麻也十分訝異。而貓姐姐們面對肚外人則是唯恐避之不及，見到就立刻逃跑，除了芥茉經常犯懶容易被逮到以外，貓咪們只有睡覺時為了黏媽媽，才會忍受跟肚外人貼在一起睡覺。

▲芥茉體重直逼肚外人。

▲肚外人的6位貓姐姐。

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馬麻將芥茉霸氣揍肚外人影片上傳到粉專「蔡蒜妮」，有不少粉絲笑翻表示，「響亮不痛的肉球拳」、「感覺打久了以後感情會很好（誤」、「說好的貓咪要讓寶寶呢？」、「肚外人 有前途！」、「不愧打從娘胎就是貓奴」、「 茉茉肉球攻擊！好好ㄛ」、「超古錐～貓拳伺候」。

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