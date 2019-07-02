主人搬走沒帶牠...甜笑拉拉獨居廢棄工廠　搖尾迎人盼「真正的家」

▲狗狗遭遺棄在工廠，甜笑親人盼有個家。（影／網友賴秀榛授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

主人走了，卻沒有帶牠一起走。彰化網友賴秀榛日前在救援溺水老狗途中，意外發現一隻守著廢棄工廠的混拉Kulau。據了解，狗狗已獨自生活1個月，靠著兩個好心的女士餵食勉強度日，渴了就喝田裡的水，努力地維持自己的生命。賴秀榛見Kulau親人又乖巧十分心疼，因此將這件事上傳到個人臉書，盼能為Kulau找到一個溫暖有愛的家。

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▲有著甜美笑容的kulau被發現自己獨守工廠。

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賴秀榛接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，6月底在救援途中發現一隻混有拉布拉多血統的狗狗，當時狗狗正在產業道路上喝田裡的水，由於外表溫馴因此擔心是走失犬，特意詢問附近農民、路人，這時才發現原來Kulau的主人已搬走一個月，很明顯狗狗遭到棄養，只能留在原地獨自生活。

▲kulau遭遺棄，獨自住在廢棄工廠。

隔日，賴秀榛帶著糧食前往Kulau的所在地，巧遇2位女士也來餵食Kulau，這時才了解汪汪的故事。Kulau的主人家逢巨變，無法再照顧狗狗，在搬走前曾尋求2名女士收養Kulau和另一隻黑色米克斯，但她們當時無法收養狗狗們，沒想到飼主就將Kulau留在原地不管，至於米克斯則請收容所的人帶走。賴十分痛心無法幫助被送走的黑汪，因此希望能為Kulau找到新家。

▲即便被遺棄，牠依然用最甜的笑容親近人類。





▲kulau洗完澡帥狗一隻！

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由於餵食Kulau的器具曾被丟棄，因此賴秀榛推測牠的處境越來越危險，再加上得知防疫所人員即將前往工廠調查，所以在確定狗狗沒有晶片後，先將Kulau送到醫院先結紮並安置中途。kulau個性十分地親人、乖巧，只要呼喚牠就一定會出現，對此賴秀榛心疼地表示，「kulau個性非常好，希望能有喜歡牠的認養人出現，別再讓牠獨守工廠，而是有一個真正愛牠的家。」

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