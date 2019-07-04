ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿嬤天天餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒答：是緣分啦！我們家睡得下

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼阿嬤口是心非邊餵浪貓邊嫌麻煩。（圖／Jessie Chen授權提供）

▲阿嬤邊餵浪貓邊嫌麻煩卻又捨不得送養。（圖／Jessie Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

阿嬤總是口是心非！台中網友Jessie Chen家前陣子遭6隻貓咪闖入還住下，Jessie Chen的阿嬤面對這些霸道房客，總是碎念「每天要餵很麻煩耶」，但是阿嬤一聽到貓咪可以送養時卻立刻回覆，「蛤要讓別人養喔？不要啦，跑來我們家就是有緣啊！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

Jessie Chen日前在臉書社團「有點毛毛的」貼文表示，家中後院前陣子跑來喵喵一家，共有貓爸媽和4隻寶寶，阿嬤每天早上洗衣服時都會順便餵食，同時也會碎念嫌麻煩「每天餵牠們就飽了」，但是阿嬤一被問到怎麼不送給其他人養時，立刻回應，「跑來我們家就是有緣，又不是沒地方讓牠們睡，沒東西讓牠們吃，幹嘛還要讓牠們跟家人分開咧？有時候還幫我抓老鼠也不錯啊！」事實上，這幾隻貓到現在沒抓到半隻老鼠，由此可見阿嬤其實很想收編，只是口是心非而已！

▲▼阿嬤口是心非邊餵浪貓邊嫌麻煩。（圖／Jessie Chen授權提供）

▲灰鸚鵡也曾飛到阿嬤家借住一陣子。

Jessie Chen也分享，阿嬤對於「收編」非常有經驗，之前還曾一口氣養過22隻狗狗，多數為繁殖場淘汰的犬隻，其中甚至有17隻狗是中大型犬！另外，家裡也曾飛進一隻灰鸚鵡，阿嬤對自己住進來的流浪動物都非常友善，幾乎通通收編照顧！另外，Jessie Chen提到，「收編的浪浪我們都會帶去獸醫診所結紮和健康檢查，這是例行公事！」

▲▼阿嬤口是心非邊餵浪貓邊嫌麻煩。（圖／Jessie Chen授權提供）

▲阿嬤家曾經收編的狗狗。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

阿嬤口是心非的故事被上傳後，立刻引來不少網友按讚，同時也大力稱讚阿嬤的愛心，「阿嬤家的後花園是一座山」、「阿嬤多子多孫多福氣」、「家庭動物園無誤」、「阿嬤真是口是心非XD真可愛～」、「一邊嫌一邊餵XD」、「看來，阿嬤家做出口碑了！」、「阿嬤口嫌體正直」、「阿嬤果然是動物界的菩薩^^」、「 有一種幸福叫做~阿嬤養的！」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 阿嬤貓咪浪貓街貓口是心非收編

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人搬走沒帶牠...甜笑拉拉獨居廢棄工廠　搖尾迎人..

柴除大隊上工！沙發遭毒牙咬成稀巴爛　兇手賣萌得意：..

三花喵懶惰病發作被寶寶逮到偷摸　氣炸請吃一頓貓拳：..

一臉無害裝乖陪吃飯！　黑貓「肖想油雞」…椅子下各種..

走失貓扮「自強號列車長」爽逛車廂！　客聯手尋人10..

「關不掉的鬧鐘」早上6點準時「喵」！　溫柔奶音每日..

奴才裝睡不給零食！柴趴身上「死亡凝視」怒瞪：我就靜..

喵領養1年「戒心→暖心」　媽焦慮恐慌時牠伸肉球拍背

工作轉頭驚見「黑肥嫩肚」！　喵爽躺沙發「當機」陪伴

二哈正常發揮！暴雨中「弄獅」還張嘴吞雨　奴才好無奈

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

勤儉橘貓「洗碗機式撿菜尾」　掉地上也吃…每碗顧牢牢

被爸強壓親親！柴柴完美演繹眼神死　網笑：這是養狗通..

浪貓遭困濕滑屋頂...數度險墜樓　他們「速搬梯子」..

阿嬤天天餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒答：是緣分啦！我..

榴槤味道好可怕～2汪捂鼻露鄙視臉　二哈搖尾眼發亮：..

直擊／奧萬大「蛇吞蛇」珍貴畫面　保育類「羽鳥氏帶紋..

媽媽死了…小猴坐屍體上等不到猴群　「可能一輩子待收..

半夜轉身爆雞皮！　「安娜貝柴」突坐床邊...下巴打..

玩伴被困下水道！阿金「死守原地」等救援　陪伴畫面超..

大胖豬「旋轉飛撲胸膛」歡迎她回家　姐姐真心話告白惹..

桃市開放9個都市計畫區申設民宿　拚在地特色觀光

認定朱麗倩！　劉德華「要永遠在一起」罕曝藏愛22年..

馬德里超夢幻打卡景點！水晶宮灑滿陽光　美到像童話仙..

吳淡如／女人為什麼被說很「假」

下任IMF總裁人選　博弈網站看好英國央行總裁卡尼

勤儉橘貓「洗碗機式撿菜尾」　掉地上也吃…每碗顧牢牢

一天吃一餐半！購物專家斯容「20年不變」維持身材

理財周刊／五分鐘找出優質填息股　賺飽股利

蔡英文：我不說大話、不講發大財　但讓人民每天進步

朱立倫參拜大甲鎮瀾宮「不談政治」　顏清標「顏式幽默..

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

店貓太肥喊出胖子　她秒被揍見血

3幼犬躺平充電還加冷筍　他好羨..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

女兒抱路邊小貓上機車　媽只好帶..

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

多虧單車爆胎！他抱求救棄汪騎回..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面