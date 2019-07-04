阿嬤天天餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒答：是緣分啦！我們家睡得下

▲阿嬤邊餵浪貓邊嫌麻煩卻又捨不得送養。（圖／Jessie Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

阿嬤總是口是心非！台中網友Jessie Chen家前陣子遭6隻貓咪闖入還住下，Jessie Chen的阿嬤面對這些霸道房客，總是碎念「每天要餵很麻煩耶」，但是阿嬤一聽到貓咪可以送養時卻立刻回覆，「蛤要讓別人養喔？不要啦，跑來我們家就是有緣啊！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

Jessie Chen日前在臉書社團「有點毛毛的」貼文表示，家中後院前陣子跑來喵喵一家，共有貓爸媽和4隻寶寶，阿嬤每天早上洗衣服時都會順便餵食，同時也會碎念嫌麻煩「每天餵牠們就飽了」，但是阿嬤一被問到怎麼不送給其他人養時，立刻回應，「跑來我們家就是有緣，又不是沒地方讓牠們睡，沒東西讓牠們吃，幹嘛還要讓牠們跟家人分開咧？有時候還幫我抓老鼠也不錯啊！」事實上，這幾隻貓到現在沒抓到半隻老鼠，由此可見阿嬤其實很想收編，只是口是心非而已！

▲灰鸚鵡也曾飛到阿嬤家借住一陣子。

Jessie Chen也分享，阿嬤對於「收編」非常有經驗，之前還曾一口氣養過22隻狗狗，多數為繁殖場淘汰的犬隻，其中甚至有17隻狗是中大型犬！另外，家裡也曾飛進一隻灰鸚鵡，阿嬤對自己住進來的流浪動物都非常友善，幾乎通通收編照顧！另外，Jessie Chen提到，「收編的浪浪我們都會帶去獸醫診所結紮和健康檢查，這是例行公事！」

▲阿嬤家曾經收編的狗狗。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

阿嬤口是心非的故事被上傳後，立刻引來不少網友按讚，同時也大力稱讚阿嬤的愛心，「阿嬤家的後花園是一座山」、「阿嬤多子多孫多福氣」、「家庭動物園無誤」、「阿嬤真是口是心非XD真可愛～」、「一邊嫌一邊餵XD」、「看來，阿嬤家做出口碑了！」、「阿嬤口嫌體正直」、「阿嬤果然是動物界的菩薩^^」、「 有一種幸福叫做~阿嬤養的！」。

▼更多精彩影音。