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潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼萌翻網

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▲▼歐告洗澡睜大眼超萌。（圖／粉絲專頁「趨吉避凶黑犬糰」授權提供） 

▲歐告洗澡睜大眼超萌。（圖／粉絲專頁「趨吉避凶黑犬糰」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

別人家的狗都特別乖！台南歐告「糰子」這天被帶到浴室洗澡、泡藥浴，乖巧的牠不但沒有亂動尖叫，反而安靜的站在泡澡桶裡，露出圓滾滾的大眼睛，超萌表情讓人心瞬間融化！飼主將這段入浴影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」，讓上千網友被糰子萌翻按讚。

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飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，糰子因為皮膚過敏的關係，每2個禮拜必須洗澡、泡藥浴一次，藉此緩和皮膚過敏的症狀，所幸糰子非常喜歡洗澡，會自己進浴室等待，準備享受SPA服務。影片中糰子其實泡得非常舒服，不過因為牠有點潔癖，因此不願意坐著泡澡，站太久腳痠才會露出無辜的表情！

▲▼歐告洗澡睜大眼超萌。（圖／粉絲專頁「趨吉避凶黑犬糰」授權提供）

▲糰子和哥哥感情很好。

糰子目前一歲多，平時乖巧聽話，但有嚴重的潔癖，跟家人出外吃飯時，寧肯站著半小時，也不隨意坐下，但是一到椅子上就會立刻坐著或趴下，十分地聰明！同時牠也是個非常有主見的孩子，遇到不開心的事就會愛哭又愛生氣，例如牠只喜歡馬麻幫忙洗澡、剪指甲，換成哥哥來就氣噗噗，甚至還會發出恐龍聲嚇人。

▲▼歐告洗澡睜大眼超萌。（圖／粉絲專頁「趨吉避凶黑犬糰」授權提供）

▲黑「汪」牙膏。

▲手作魂大爆發！哥花8小時製作「黑汪牙膏」。（圖／網友永昌授權提供）

▲哥哥幫糰子剪指甲，糰子氣噗噗。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

糰子泡澡影片被上傳後，立刻引來不少網友被萌翻，也有人留言，「好乖！不吵不鬧」、「我都融化了」、「眨眼睛太可愛啦」、「太可愛了，害我看了10次！」、「眼睛大大的好可愛」、「這個飛機耳我可以為你降落」、「歐告就是古錐」、「敵不動我不動的概念」、「不會讓我失望的永遠是別人家的狗」。

 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 米克斯糰子歐告黑狗泡澡

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