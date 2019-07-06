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黑柴穿鞋喪失行走能力　抬腿後踢秒變「小黑馬」...萌翻網！

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▲黑柴穿鞋走路酷似一匹小黑馬。（影／粉絲專頁「佛系下班族」授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園黑柴「卡松」這天試穿新買的鞋子，沒想到第一次穿鞋讓牠超不適應，完全忘記怎麼走路，後腳不斷抬高向後踢，瞬間就像一匹小黑馬一樣，非常地逗趣可愛！飼主張哲瑋將這段柴柴變馬的影片上傳到臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」，引來不少網友前來朝聖小黑馬。

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▲▼黑柴穿鞋不會走路變成小黑馬。（圖／飼主張哲瑋授權提供）

▲卡松穿鞋習慣把腳抬高走路。 

從影片中可以看到，卡松的四隻腳都穿上鞋子，但這也讓牠十分地不習慣，導致牠每踩一步都將腳抬得很高，尤其後腿更是明顯，奇特的走路方式讓牠就像一匹小黑馬，萌翻不少網友的心！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平時旅遊都會帶著卡松一起，但有些地方推車不能行動，但擔心路途上有尖銳的石頭或垃圾，也怕地板會燙傷牠，才買鞋子當備用方案，可以臨時用來保護腳，但會盡量避免使用該產品，讓狗狗的腳可以照常散熱。

▲▼黑柴穿鞋不會走路變成小黑馬。（圖／飼主張哲瑋授權提供）

▲▼卡松跟老爸一起出遊！

▲▼黑柴穿鞋不會走路變成小黑馬。（圖／飼主張哲瑋授權提供）

卡松目前7個月大，是隻不像柴犬的柴犬，平常不會亂叫也不亂咬東西，總是ㄧ副淡定的模樣，不黏人只喜歡做自己的事。同時卡松也有個怪僻，牠不喜歡玩玩具，反而經常在半夜時將老爸的每一雙襪子叼出衣櫃排在地上，看人起床後牠又會自己叼回去放好，特異的行為也讓飼主匪夷所思。

▲▼黑柴穿鞋不會走路變成小黑馬。（圖／飼主張哲瑋授權提供）

▲飼主與卡松的日常。

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柴柴小黑馬影片上傳後，引來不少網友笑翻留言，「機器狗？」、「 柴：剷屎的，救命
！」、「柴：我的腳在哪裡？」、「盛裝舞步」、「太像馬了！」、「有點像驢！對不起！我笑了」、「柴：我都不知哪隻腳要往左往右」、「我是一匹可愛的黑馬」、「柴馬」、「牠的動作真的太到位了啦XD」。

事實上，先前曾有專家指出，因為狗狗沒有汗腺，是透過腳底及口腔是散熱的，建議盡量不要包覆以免阻礙狗狗正常散熱運作；且指甲和足底的腳墊得不到自然的摩擦也會影響狗狗腳部運動導致腳掌變形。但有特殊醫療或清潔需求時，幫狗穿鞋子也是一種必要的足部保護。《ETtoday寵物雲》也提醒大家，做任何事情，若是狗狗表現出不喜歡的情緒，一定要立刻停止唷！
 

▼更多精采影音。

關鍵字： 柴犬黑柴鞋子襪子

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