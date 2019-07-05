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柴挨罵任性躲沙發...全家趴下、倒掛哄牠！　最後卻因一塊肉投降

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▲▼柴柴被罵躲沙發，全家不計形象哄牠出來。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供） 

▲柴柴被罵後一臉哀怨躲在沙發下。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

嘉義柴犬「萌萌」這天被馬麻Jing Jing Huang罵心情不美麗，因此躲進沙發下誰也不搭理！家中3位小朋友看見愛犬悶悶不樂，立刻使出渾身解數哄柴，不計形象就是希望萌萌可以快點出來，沒想到最後讓牠願意走出離開沙發的關鍵，不是孩子們的勸導奏效，反而是一塊香噴噴的肉！

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▲▼柴柴被罵躲沙發，全家不計形象哄牠出來。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供）

▲萌萌把頭塞進沙發下後，把大屁股留在外面。

從照片中可以看到，萌萌躲在沙發下十分哀怨，似乎受了天大的委屈，原來是因為牠拒絕滴潔耳劑而亂咬人，才遭媽媽連環碎念教訓，心高氣傲的柴無法忍受自己被罵，於是一路從二樓奔到一樓，將自己的頭塞進沙發下，露出一個大屁股，擺著一張委屈臉以此抗議馬麻好煩！

▲▼柴柴被罵躲沙發，全家不計形象哄牠出來。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供）

▲小朋友們不計形象哄柴柴出來。

Jing Jing Huang好聲好氣求萌萌別生氣快出來，但對方卻不為所動，只好派出家中3個小撿屎官想儘辦法哄柴！只見小朋友們不是趴在地上，就是從沙發上倒掛，大家全不計形象演出，沒想到最後讓萌萌出來的原因，竟是馬麻午餐中濃濃的肉香味！萌萌逗趣的行為也讓Jing Jing Huang笑著說，「萌萌妳太沒尊嚴了吧！一塊肉妳就低頭了？」

▲▼柴柴被罵躲沙發，全家不計形象哄牠出來。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供）

▲汪：尊嚴不能當飯吃，快給肉肉！

▲▼柴柴被罵躲沙發，全家不計形象哄牠出來。（圖／網友Jing Jing Huang授權提供）

▲萌萌天天調皮搗蛋，讓家人收拾殘局。

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Jing Jing Huang將這段逗趣故事上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友笑翻表示，「柴：柴家會緊張啦」、「柴：媽媽好可怕，人家驚驚」、「拒絕媽媽情緒霸凌！」、「柴：我等等還要偷尿尿」、「看到吃的根本沒原則」、「 被罵耍脾氣，但肚子卻不爭氣」、「牠好委屈啊XD」。

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關鍵字： 柴犬生氣傲嬌沙發

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