手賤橘貓開紗窗讓「8爪好友」進屋！　下秒落跑害奴才含淚處理

▲橘貓開紗窗讓喇牙進屋，結果自己落跑躲起來，讓飼主跟灰貓處理。（圖／飼主于蕙瑄授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

家有手賤貓，刻刻不得安寧！網友于蕙瑄日前在臉書社團「爆怨公社」中抱怨，原來是橘貓「賽賽」耍白目，看到窗外有「8爪好朋友」就開紗窗讓對方進房間。沒想到，膽小又沒義氣的賽賽看到對方進到屋內，竟立刻逃跑躲起來，留下嚇壞的飼主和灰貓「頑頑」跟喇牙苦苦對峙。

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▲罪魁禍首真面目。

于蕙瑄接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「當天正在屋內玩手機時，聽到賽賽狂抓紗窗的聲音便走過去一探究竟，發現窗外有隻超大蜘蛛，原本心想有紗窗擋著沒關係，沒想到賽賽下秒就將紗窗打開，大蜘蛛立刻衝進屋內亂竄！」此時，罪魁禍首賽賽早已消失無蹤，留下飼主和稍微有義氣的頑頑跟喇牙大眼瞪小眼，雙方對峙半小時後，喇牙跑到門附近，于蕙瑄才順勢開門讓牠出去，結束這場驚魂記。

▲頑頑雖然很有義氣，但其實戰鬥力不高，連逗貓棒都抓不到。

于蕙瑄回想當時狀況說道，「頑頑本來在房間另一頭，聽到我尖叫就直接衝過來炸毛，還擋在我跟蜘蛛中間，雖然牠怕蜘蛛也不敢出手，但已經很有義氣了！」頑頑平時就讓人很省心，脾氣好又不搗蛋。罪魁禍首賽賽個性則比較天真，生性膽小不親近陌生人，不過只要飼主一叫就會衝過來，像隻小狗狗！

▲兩喵一起睡覺。

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抱怨文一上傳後，立刻吸引不少網友按讚留言，「有貓咪會幫妳處理它，妳放心睡吧」、「好奇心可以殺死一隻貓XD」、「喵：ya！有新玩具，晚上不無聊了」、「牠其實也很怕你跟貓」、「誰開的誰負責！」、「喵：敵不動，我不動」、「這是小強的天敵耶！」、「抓貓起來拍蜘蛛了啊」。

＊註：飼主家窗外另有加裝防護措施，讓喵開紗窗也無法跑出去玩耍。

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