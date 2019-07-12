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發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙見客

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▲貓咪鬍鬚有開關，往下撥就能看到虎牙。（影／粉絲專頁「嚕啦喵」授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

原來貓咪身上也有「開關」！台中虎斑貓Cola脾氣非常好，全身都沒有地雷，任人玩、摸都沒關係，近日飼主手癢把來玩鬍鬚，意外發現只要把鬍鬚輕輕往下撥，Cola的虎牙就會跑出來見人，超萌「開關」瞬間引來不少友關注！

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▲▼貓咪鬍鬚有開關，往下撥就能看到虎牙（圖／粉絲專頁「嚕啦喵」授權提供）

▲Cola天生會賣萌。

飼主何慈慈日前在臉書社團「愛貓聯盟」分享一段逗趣短片，只見她輕輕地將Cola的鬍鬚向下撥，喵就會不由自主地露出虎牙，十分可愛！事實上，Cola身上的開關不只一個，飼主也曾發現，只要摸Cola肉球下方就會不斷開掌花。這些可愛有趣的開關都是奴才無意間「手癢亂摸」才發現的，讓人更加覺得驚喜！

▲▼貓咪鬍鬚有開關，往下撥就能看到虎牙（圖／粉絲專頁「嚕啦喵」授權提供）

▲摸肉球下方就會開掌花！

Cola目前2歲左右，對牠來說貓生最大的興趣就是在人身上喬好位置趴下，個性超級無敵好，但是有點天然呆，也正因為牠小時候傻呼呼地在花圃亂晃，才幸運地被撈起安置，最後來到飼主家享受貓生。Cola除了脾氣好以外，也十分照顧貓妹妹，甚至還讓對方吸奶吸到發紅，貓哥哥當得十分稱職！

▲▼貓咪鬍鬚有開關，往下撥就能看到虎牙（圖／粉絲專頁「嚕啦喵」授權提供）

▲Cola讓貓妹妹吸自己的奶。

▲▼貓咪鬍鬚有開關，往下撥就能看到虎牙（圖／粉絲專頁「嚕啦喵」授權提供）

▲Cola跟小朋友感情也很好。

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貓咪開關影片上傳後，立刻引來不少網友驚呼按讚，也有人逗趣留言，「還好不是我的貓，不然我可以玩上一整天」、「這開關去那裡買的怎麼這麼可愛！」、「奴才真大膽！」、「回家立馬嘗試」、「無聊的影片竟浪費我一小時XD」、「把主子玩得很透徹啊」、「學起來了，下班回家實習！」、「又有一大堆不怕死的奴才要以身示法了！」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪虎牙犬齒開關

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