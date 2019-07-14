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大眼比特撞臉「八點檔男星」　本尊神回：可以相認嗎？

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▲▼比特犬撞臉男星陳志強。（圖／飼主張晴授權提供）

▲比特犬撞臉男星陳志強。（圖／飼主張晴授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

一不小心就撞臉八點檔男星啦！新北市比特犬Coach天生有雙大眼睛，緊緊閉著嘴巴的牠激似演員「陳志強」，飼主張晴將對比照上傳到臉書社團「有點毛毛的」，不但網友們紛紛直呼超像，甚至連本尊都出面認證回應，「我可以跟牠見面相認嗎？」，瞬間造成一片轟動。

▲▼比特犬撞臉男星陳志強。（圖／飼主張晴授權提供）

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▲高相似度讓陳志強出面回應。（圖／有點毛毛的）

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張晴前陣子也在社團中貼出Coach照片詢問，「八點檔的觀眾，有誰猜得出我家狗狗跟誰撞臉嗎？」當時就有大票網友秒懂回覆是在八點檔《炮仔聲》中飾演張正浩一角的陳志強！近日，張晴再貼出Coach以及陳志強的照片對比圖，相似的角度讓兩位看起來更像同個模子印出來，尤其是嘴巴的部份讓網友紛紛直呼，「根本一模一樣！」

▲▼比特犬撞臉男星陳志強。（圖／飼主張晴授權提供）

▲Coach會自己開電視看，是個電視兒童。

Coach目前一歲多，是隻活潑的比特犬，親人的牠看到人都會非常熱情地撒嬌，讓飼主都覺得牠不像一般的比特犬，反而像個人！Coach同時也是個調皮的小傢伙，時常在家自己開Party，自己翻出糖果吃然後把東西咬爛玩耍，接著還會自己開電視看，十分地逗趣。

▲▼比特犬撞臉男星陳志強。（圖／飼主張晴授權提供）

▲Coach有時憨憨的十分可愛。

Coach和陳志強的對比照一上傳後，引來將近4000名網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「左邊一掌巴下去，右邊一掌摸摸他」、「一定是靈魂交換！」、「對不起我笑到不行」、「嘴巴好像！」。

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

▲陳志強與愛犬「黑秀」。（圖／記者陳靜攝）

事實上，陳志強也是位愛狗人士，他在一次出外景時巧遇3隻小浪犬，便下定決心要帶1隻回家，於是他高喊「來來來，誰要跟我回家？」其中有隻小黑一聽到立刻衝出籠子，並在人的腳邊不斷繞8字，從此小黑狗「黑秀」成為陳志強重要的家人。

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關鍵字： 比特犬陳志強撞臉藝人

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