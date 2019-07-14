柴奶媽用過回不去！　灰貓長大「愛意眼神」磨蹭撒嬌

▲灰貓長大也要跟「奶媽柴柴」撒嬌。（影／飼主艾莉絲授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市黑柴「樂樂」天生自帶奶媽特質，讓不少「奶貓」貼著牠求照顧，甚至喵長大也依然對牠黏緊緊！灰貓「牙籤」就是其中一例，喵從小在樂樂身邊長大，不但會向對方討奶喝，甚至長大了也緊黏著樂樂不放，讓人羨慕牠們的好感情！

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▲樂樂照顧過不少小貓，給喵們溫暖一起睡覺。

飼主艾莉絲日前在臉書社團「愛貓聯盟」中貼文說道，「很奇怪，來住過我家的小貓都會認樂樂當奶媽！」從影片中可以看到，牙籤經過樂樂不但沒有來場貓狗大戰，反而主動向狗狗磨蹭，甚至開啟「跟屁蟲模式」，不斷緊緊地跟在樂樂身後，對牙籤來說，樂樂不只是夥伴更是牠的奶媽，是最親近的「家人」！





▲樂樂和牙籤感情非常好。

▲汪：我永遠都是你的奶媽～

艾莉絲接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，樂樂從小就有貓咪陪著長大，一直都非常習慣身邊有貓的日子，且個性非常好，屬於默默忍受型，因此即便中途的小貓跑來一起睡覺或者吸ㄋㄟㄋㄟ，樂樂都會無奈地讓小貓們繼續下去，默默地擔起「奶媽」的責任。而影片中的牙籤就是樂樂奶媽帶大的，所以和柴特別親近。

▲樂樂一次照顧兩個「小」朋友。

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牙籤找樂樂奶媽撒嬌影片上傳後，立刻引來不少網友按讚紛紛留言，「 充滿愛意的眼神！」、「有安全感～」、「貓界天菜」、「奶媽高顏值無誤」、「傻眼柴柴」、「貓咪眼中只有奶媽」、「假奶媽表示無奈」、「完全一副麻麻秀秀的神情耶」、「那眼神戀愛中的少女」。

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