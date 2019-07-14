橘貓坐浴缸陪小奴才泡澡　歡樂共浴網全跪：怎麼可能？

▲貓咪和小朋友一起泡澡。（圖／郭姓飼主提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「如果你的小孩不喜歡洗澡，那養隻貓吧。」郭姓飼主日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一段影片，只見橘貓「小金」和小孩子正在浴缸裡一起泡澡，一人一喵共浴玩得十分開心，笑得合不龍嘴可見他們非常享受共浴時光！影片貼出後，不到一天就引來萬名網友嚇歪按讚，紛紛直呼「這絕對不是貓！」

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▲小金天天陪小朋友一起洗澡。

從影片中可以看到，小金和小朋友都乖乖地在浴缸裡泡澡，有彼此的陪伴讓洗澡這件事變得有趣，只見小孩子玩玩具同時也會跟小金分享，浴室裡瞬間充滿歡樂的氣氛。飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，小金超愛泡泡溫水，牠跟小孩子每天一聽到洗澡就會雙雙衝進浴室等待，完全不用人三催四請，「如果你的小孩不喜歡洗澡，那養隻貓吧；如果你的貓不喜歡洗澡，那養個小孩吧！」

▲小金真面目。

當小金還是小貓時，曾因寒風下雨躲進水溝，被撈起救援時呼吸到嚴重感染、黴菌感染，再加上皰疹等，被醫生判定不值得醫救，但是小金努力地存活下來了！現在牠即度活潑好動，也許曾活在水溝裡，造成牠親水的個性。在家人忙碌時，小金會像小大人一樣，陪著小朋友睡覺洗澡，讓大人們輕鬆許多。

▲剛被救援的小金。

▲小金陪伴小朋友一起睡覺。

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小金和小朋友共浴影片被上傳後，引來不少網友驚呼按讚，也有人逗趣留言，「所以妳是拿洗小孩的洗貓還是拿洗貓的洗小孩XD」、「兩個都是麻煩的小孩...」、「這隻真的奇葩！」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「世界上最無法控制的兩種生物居然可以一起洗澡」、「撿到寶了！」、「我養了小孩，貓還是不喜歡洗澡」、「我家有貓有小孩～都不愛洗澡QQ」、「原來貓也需要洗澡玩具」。

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