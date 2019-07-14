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4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓」萌翻網！

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▲▼小貓們把機車當透天別墅住。（圖／網友Alice Lin授權提供）

▲貓咪們把機車當別墅住、玩耍。（圖／網友Alice Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

阿公的機車竟成了透天別墅！高雄網友Alice Lin日前在臉書社團「愛貓聯盟」分享，阿嬤家平時餵養的浪貓生了小孩，於是家人們便把小貓們安置在騎樓照顧，一天又一天過去奶貓們漸漸長大，同時牠們也將騎樓當成遊樂場，把機車當別墅，讓家門口頓時變得超熱鬧！

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▲▼小貓們把機車當透天別墅住。（圖／網友Alice Lin授權提供）

▲餵奶中請勿打擾！

從照片中可以看到，停在騎樓的機車被小貓們霸佔，無論是椅墊、腳踏墊還是置物箱都塞滿小貓，另外還有兩隻正在門口玩拖鞋，這個情況讓Alice Lin笑噴表示，「阿公的機車被當別墅住啦！」Alice Lin接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，目前家中會繼續照顧浪貓媽媽，並飼養其中一隻陪伴貓媽媽，避免貓媽媽難過，其餘則會送養出去，為小貓們找到長期飯票幸福過生活。

▲▼小貓們把機車當透天別墅住。（圖／網友Alice Lin授權提供）

▲喵們習慣待在騎樓玩耍。

事實上，浪貓媽媽從小就在Alice Lin家附近長大，由家人固定餵食，沒想到有一天牠懷上了寶寶，遺憾的是，奶貓們剛出生就被附近野狗咬走，讓貓媽媽不吃不喝相當難過。Alice Lin的家人還來不及找時間帶去結紮，貓媽媽又再度懷孕，在水塔下生了一窩小貓，家人們擔心奶貓又被咬走，因此將寶寶們全數接到家中騎樓安置，有趣的是，浪貓媽媽每天早上都會將小朋友叼到水塔下方，下午時再由家人接回騎樓，依照這個模式直到貓媽媽無法叼動孩子們為止！

▲▼小貓們把機車當透天別墅住。（圖／網友Alice Lin授權提供）

▲貓媽媽把小孩叼回水塔下。

▲▼小貓們把機車當透天別墅住。（圖／網友Alice Lin授權提供）

▲小貓技能「萌死人不償命」。

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Alice Lin將小貓們霸佔機車的照片上傳後，立刻引來不少貓奴按讚紛紛留言，「置物箱多一顆頭XD」、「圖片中有六隻貓XD正解選我」、「阿嬤出品，很快變大橘」、「都是幼幼班可以收編回家搗蛋了」、「有隻貓塞在拖鞋裡！」、「豪華別墅～」、「前置那隻好可愛！」、「阿公的移動城堡～」、「拿罐罐來換車吧！」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪浪貓小貓奶貓機車別墅騎樓

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