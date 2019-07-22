小二哈隔鐵籠吃不到飯　站門口仰頭嗆聲：快開門！

記者吳鎮良／綜合報導

看完這部影片，你就會知道什麼叫做「上天是公平的」。抖音APP用戶「1893900306」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇寶寶這天肚子餓了想吃飯，但身在籠外的牠，一直吃不到放在籠內的飯飯，氣得牠不停地用奶音對著主人嗆聲，可事實的真相是鐵籠的門一直都沒關上。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Kaka LA日前在臉書寵物社團轉貼分享這段影片並註解，「血統純正！」畫面中，飢腸轆轆的毛孩看到眼前的食物卻吃不到，只能隔著鐵籠在外頭不停地伸手去撈；一旁的飼主實在看不下去，直接把狗狗帶到門口處，想讓牠趕快進去吃飯，但傻呼呼的哈寶寶完全不明白主人的心意，站在原地氣噗噗的吠叫。

▲在籠外的小二哈吃不到飯飯。



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▲汪：奴才，不開門我要怎麼進去阿！



這段有趣又可愛的影片在網路上曝光後，目前已湧入400多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「純！是真的純」、「眼神超二」、「哈哈哈不虧是哈士奇」；不過也有人有不同的看法，「其實牠很聰明，牠是要你拿出来給牠吃，牠不要進去」、「其實就是因為哈士奇ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的我才想養耶，超可愛的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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