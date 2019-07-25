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警犬出任務「被利刀捅頭」　襲警嫌犯依《芬恩法》開罰

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▲▼警犬出任務「被利刀捅頭」　襲警嫌犯依《芬恩法》開罰（圖／翻攝自Twitter@StaffsPolice）

▲警犬奧迪出任務時被利刀捅頭，24日終於康復歸隊。（圖／翻攝自Twitter@StaffsPolice）

記者吳美依／綜合報導

英國史丹佛郡（Staffordshire）警犬奧迪（Audi）於7月1日時出任務，執勤過程中卻遭到嫌犯歐蘇利文（Dan O'Sullivan）襲擊，頭部被狠狠捅了一刀，治療和休息3周以後，終於在24日歸隊。警方表示，刺殺狗狗的兇手將依保護服役動物的《芬恩法》起訴，也許是史上第一人。

BBC報導，史丹佛郡警局出動小隊，抵達特倫特河畔的斯多克地區（Stoke-on-Trent）地區逮捕犯人。沒想到，歐蘇利文在攻堅和對峙的過程中，突然猛衝過來襲擊警察，就連狗狗也不放過，拿著刀子狠狠往奧迪頭部猛刺下去。

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奧迪的教練警官曼德（PC Karl Mander）表示，同仁們一開始都很擔心，幸好奧迪康復的速度很快，「牠休息了很久，也很認真復健，看起來沒有留下後遺症。」他也提到，附近有許多居民手寫卡片表達祝福與關心，數量多到2個籃子才裝得下，「我內心非常感動，我想，這代表社會大眾非常重視警犬的工作與職責。」

根據Metro報導，歐蘇利文面臨襲擊5名警員的指控，也將依《芬恩法》被起訴，是此法6月8日上路以來開罰的第一人。

《芬恩法》（Finn' s Law）的修訂來自一隻名叫芬恩的警犬，牠和警員沃德爾（David Wardell）一起逮捕犯人時，胸部和頭部都受到嚴重刀傷，差點失去性命，但是警方卻只能對兇手提出刑事傷害控訴。此後，動物權倡議組織長期推動，英國官方終於推出專屬法律，保護在政府單位服役動物。

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