警犬出任務「被利刀捅頭」　襲警嫌犯依《芬恩法》開罰

▲警犬奧迪出任務時被利刀捅頭,24日終於康復歸隊。(圖/翻攝自Twitter@StaffsPolice)

記者吳美依/綜合報導

英國史丹佛郡(Staffordshire)警犬奧迪(Audi)於7月1日時出任務,執勤過程中卻遭到嫌犯歐蘇利文(Dan O'Sullivan)襲擊,頭部被狠狠捅了一刀,治療和休息3周以後,終於在24日歸隊。警方表示,刺殺狗狗的兇手將依保護服役動物的《芬恩法》起訴,也許是史上第一人。

BBC報導,史丹佛郡警局出動小隊,抵達特倫特河畔的斯多克地區(Stoke-on-Trent)地區逮捕犯人。沒想到,歐蘇利文在攻堅和對峙的過程中,突然猛衝過來襲擊警察,就連狗狗也不放過,拿著刀子狠狠往奧迪頭部猛刺下去。

奧迪的教練警官曼德(PC Karl Mander)表示,同仁們一開始都很擔心,幸好奧迪康復的速度很快,「牠休息了很久,也很認真復健,看起來沒有留下後遺症。」他也提到,附近有許多居民手寫卡片表達祝福與關心,數量多到2個籃子才裝得下,「我內心非常感動,我想,這代表社會大眾非常重視警犬的工作與職責。」

根據Metro報導,歐蘇利文面臨襲擊5名警員的指控,也將依《芬恩法》被起訴,是此法6月8日上路以來開罰的第一人。

《芬恩法》(Finn' s Law)的修訂來自一隻名叫芬恩的警犬,牠和警員沃德爾(David Wardell)一起逮捕犯人時,胸部和頭部都受到嚴重刀傷,差點失去性命,但是警方卻只能對兇手提出刑事傷害控訴。此後,動物權倡議組織長期推動,英國官方終於推出專屬法律,保護在政府單位服役動物。

PD Audi's no longer feeling 'ruff' and he's back at work! #heroeswithpaws. Read more here: https://t.co/fRKUVuTEqU pic.twitter.com/mmTKeia22Z