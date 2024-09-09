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曾殺死人類！「世界最危險鳥類」25年來首次成功孵化雛鳥

僅次於鴕鳥及鴯鶓的世界上第3大鳥鶴鴕（Cassowary）。（圖／達志／美聯社）

▲鶴鴕被稱為「世界上最危險的鳥類」，有「殺人鳥」稱號。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

僅次於鴕鳥及鴯鶓的世界上第3大鳥鶴鴕（Cassowary），因領域性及攻擊性極強，還能藉由踢腳結合利爪對人類造成致命傷，因此又被稱為「世界上最危險鳥類」。對此，英國科茲窩（Cotswolds）的鳥園近日也在25年的嘗試後，首度培育出鶴鴕的雛鳥，是自2021年以來，第1隻在英國出生的鶴鴕。

BBC的報導，25年來，格洛斯特郡（Gloucestershire）水上伯頓鳥園（Birdland in Bourton-on-the-Water）的飼養員一直在嘗試培育巨大且不會飛的鶴鴕，如今他們終於孵化出1隻雛鳥，而牠也是今年在歐洲出生的的第4隻鶴鴕，更是自2021年以來第1隻在英國出生的鶴鴕。

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飼養員基恩（Alistair Keen）表示：「當我們第一次看到這隻小雛鳥時，這絕對是一個非常特別的時刻。」但他也坦言：「鶴鴕被譽為世界上最危險的鳥類之一，牠們的體型、速度和力量，再加上那匕首般的10公分利爪，意味著我們必須非常小心地照顧牠。」

鶴鴕（Cassowary）被稱為「世界上最危險鳥類」。（圖／達志／美聯社）

▲鶴鴕不會飛，但卻有足以殺人的「鋒利爪子」，只要一踢就能挖出人的內臟。（圖／達志／美聯社）

鶴鴕又稱食火雞，是鴯鶓的近親，原產於印尼努沙登加拉群島和摩鹿加群島、新幾內亞島，以及澳洲東北部的熱帶森林，因其強大的雙腿、鋒利的爪子，以及攻擊性極強的特性，而被稱為「世界上最危險鳥類」。

過去也有人類被鶴鴕殺死的案例，最近的一起發生在2019年，75歲的哈霍斯（Marvin Hajos）被他飼養的1隻寵物鶴鴕攻擊，脖子被鶴鴕的利爪割斷，最後傷重身亡。

飼養員續稱，這隻「新小雞」的父親來自荷蘭阿菲福納鳥園（Vogelpark Avifauna），而母親則來自德國法蘭克福的鳥園，而且牠們都是歐洲瀕危物種計劃（The EAZA Ex-situ Programme，EEP）的一部分。

據悉，由於養殖鶴鴕需要有高標準的環境需求，因此在圈養中繁殖具有相當的挑戰性。值得注意的是，雌性鶴鴕每次會生3至8顆蛋，然而，雌性鶴鴕不會照顧牠們的蛋或幼鴕，反而是雄性鶴鴕會負責孵化長達2個月，一旦雛鳥孵化，雄性鶴鴕就會將牠們帶到自己的常規覓食區域，並照顧及保護幼鴕長達16個月。

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關鍵字： 鶴鴕Cassowary周刊王

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