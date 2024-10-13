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流浪虎斑貓主動「欽點奴才」　被收編後連睡覺都要黏緊緊

▲白襪虎斑主動來「欽點奴才」　被收編後牠迅速征服全家人的心。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

▲布茨是隻親人的流浪貓，牠用自己的摩蹭撒嬌與喵叫「收編」了新奴才。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

記者賈沐蓉／綜合報導

白襪虎斑貓布茨(Boots)原本是流浪貓，牠遇到貓奴瑪麗莎·埃勒(Marissa Eller)，並用喵喵叫與摩蹭撒嬌征服了對方的心，就這樣替自己找到新家，也收服了阿公阿嬤與阿祖（飼主的奶奶）。布茨已經找到奴才7年，而牠的撒嬌「只有更黏沒有最黏」。

▲白襪虎斑主動來「欽點奴才」　被收編後牠迅速征服全家人的心。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

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▲布茨被揉肚肚也不會反抗。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

瑪莉莎原本就聽家人提過「附近有隻流浪虎斑貓」，某天她在附近還真的遇到這隻喵星人，布茨當時就非常親人，聽到瑪麗莎的聲音後沒有走遠，反而還一邊發出喵叫一邊主動靠近，並用頭磨蹭撒嬌。瑪麗莎當場被「征服」並收養了貓咪。

瑪麗莎的媽媽很快接受了布茨，奶奶與爸爸不久後也拜倒在這隻撒嬌貓的肉肚肚下。後來家人得知布茨的過去，發現牠以前曾經有過主人，但原主人新養了狗狗後選擇棄養貓咪，但這並沒有影響這隻貓親人的性格。現在布茨最喜歡跟奴才一起睡覺，也會認真監督奴才工作，甚至被抱起來揉肚子都不會反抗。

瑪麗莎很開心當時在街上的巧遇，感謝老天爺安排這麼一隻小可愛給她，讓她和家人因為布茨更加幸福。

▲白襪虎斑主動來「欽點奴才」　被收編後牠迅速征服全家人的心。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

▲布茨正在監督奴才有沒有好好工作。（圖／翻攝自X／bOoOoOoOts）

 

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關鍵字： 貓咪流浪貓寵物愛心收養幸福故事

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