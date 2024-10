流浪虎斑貓主動「欽點奴才」　被收編後連睡覺都要黏緊緊

▲布茨是隻親人的流浪貓,牠用自己的摩蹭撒嬌與喵叫「收編」了新奴才。(圖/翻攝自X/bOoOoOoOts)

記者賈沐蓉/綜合報導

白襪虎斑貓布茨(Boots)原本是流浪貓,牠遇到貓奴瑪麗莎·埃勒(Marissa Eller),並用喵喵叫與摩蹭撒嬌征服了對方的心,就這樣替自己找到新家,也收服了阿公阿嬤與阿祖(飼主的奶奶)。布茨已經找到奴才7年,而牠的撒嬌「只有更黏沒有最黏」。

▲布茨被揉肚肚也不會反抗。(圖/翻攝自X/bOoOoOoOts)

瑪莉莎原本就聽家人提過「附近有隻流浪虎斑貓」,某天她在附近還真的遇到這隻喵星人,布茨當時就非常親人,聽到瑪麗莎的聲音後沒有走遠,反而還一邊發出喵叫一邊主動靠近,並用頭磨蹭撒嬌。瑪麗莎當場被「征服」並收養了貓咪。

here’s babbey boont one of the first times he walked up to my house. he’s been yelling at me like this for over 7 years now pic.twitter.com/psa9Dgsn0K