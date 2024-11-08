呆萌柯基玩自動球球發射器　放進烏龜娃娃「歪頭燦笑」期待等拋出

實習記者陳安榆／綜合報導

台中有一隻六歲的柯基「呆寶」，牠有一隻非常寶貝的烏龜娃娃。這天呆寶想要玩自動發射球球的遊戲，玩具球拋出後，牠竟然撿回來玩偶，接者牠不斷把布偶塞進發球機裡面，歪頭疑惑怎麼都不拋出來。經過飼主耐心教導，只能夠放球球進去，呆寶成功玩到的後馬上開心的蹦蹦跳跳。

▲呆寶把心愛的玩偶塞進發球機。（圖／翻攝自Threads／@dumbo0315）



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IG@dumbo0315經常分享呆寶的可愛日常，飼主無意間發現牠似乎想要把烏龜好朋友當成球球一起玩，反覆地將玩偶叼進發射機裡面。媽媽把烏龜拿起來後，呆寶一臉疑惑，把自己的頭塞進裡面查看，為什麼沒有東西彈出來，甚至用手推機器，要它快點發射，直到終於想起之前玩的都是圓圓的球，才好不容易玩到。

▲發現沒有玩具射出，疑惑的看看裡面。（圖／翻攝自Threads／@dumbo0315）



影片發佈後高達20萬次觀看，網友們紛紛留言「其實還滿想看發射烏龜」、「媽媽妳難道就不能假裝一下手動發射嗎」、「好想抱緊處理」、「烏龜：首先，我跟你無冤無仇」，執著的畫面被家人記錄下來，希望呆寶能夠盡速學會玩這台機器，才不會只能看著玩偶發呆。

▲呆寶擁有不少粉絲。（圖／翻攝自IG／@dumbo0315）