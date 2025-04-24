ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「下雨不想出門上廁所？」　巴哥犬聽媽唱歌秒舉手超認真

記者李依融／綜合報導

外面正在下雨，巴哥犬Kiwi穿著雨衣一臉不情願，當媽媽唱「如果你不想出去上廁所就舉手」，牠馬上舉高手手，不管媽媽唱幾次牠都能完美回應，似乎已經鐵了心不想出門，超聰明的反應讓網友按讚重播好幾次。

這天下雨了，媽媽還是打算出任務帶Kiwi出門上廁所，於是她幫Kiwi穿上雨衣，然而汪星人坐在門口的雨鞋旁，一臉非常不情願，完全不想邁出家門一步。媽媽見狀便用《如果開心你就跟我拍拍手》的旋律，唱著「如果你不想出去上廁所就舉手」，而每一句一唱完，Kiwi就立刻跟著節拍舉手，超認真看媽媽的表情與準時舉起的手，似乎表達著不想出門的決心。

▲下雨天巴哥不想出門上廁所。（圖／翻攝自臉書@Kiwi Bug The Pug）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Kiwi超認真聽媽媽唱歌，還適時配合動作。（圖／翻攝自臉書@Kiwi Bug The Pug）

網友看到Kiwi的反應都覺得超可愛，「牠不想讓牠的腳腳濕掉」、「太可愛了，聰明又有音樂造詣」、「看來牠是真的很討厭弄濕腳腳呀！」、「我家的巴哥也討厭雨天出門」、「我家巴哥會跑到門口看，發現在下雨就調頭回到牠的窩」。

媽媽經常幫Kiwi與另一隻巴哥犬Pepper拍影片，聰明的Kiwi往往會用楚楚可憐的表情跟媽媽互動，而Pepper也經常與Kiwi製造日常搞笑片段，讓這兩隻狗狗吸引許多粉絲喜愛。

關鍵字： 巴哥犬巴哥犬Kiwi汪星人

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#蔣萬安 喊 #倒閣 #曹興誠 酸急了　「因5北市藍委都要被罷掉」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

網購誤買550隻小雞不能退！他急蓋雞舍開養　網笑：強迫創業

不當飼養非法繁殖只開勸導單　品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

天使阿金咘咘要當神獸　最愛布偶留給媽、球球給爸：其他捐出去

三芝「真實版丁滿」街頭迷航　動保處帶回安置協尋飼主

法鬥Oreo當上日本岐阜縣警犬　訓犬員驚訝：高難度考試一次就過

逛收容所想挑寵物　情侶反被霸氣貓1舉動收編：原來是牠選我們

貓咪「一舔到花粉」就掰掰！醫曝：有幾種花千萬別擺家裡

主人早就搬走　女滑臉書發現「狗狗每天守在空屋」開車帶牠回家

南寮漁港踏浪遇十多隻流浪犬攻擊　動保處籲：切勿愛心餵食

懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

不當飼養非法繁殖只開勸導單　品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

逛收容所想挑寵物　情侶反被霸氣貓1舉動收編：原來是牠選我們

懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

南寮漁港踏浪遇十多隻流浪犬攻擊　動保處籲：切勿愛心餵食

「下雨不想出門上廁所？」　巴哥犬聽媽唱歌秒舉手超認真

網購誤買550隻小雞不能退！他急蓋雞舍開養　網笑：強迫創業

三芝「真實版丁滿」街頭迷航　動保處帶回安置協尋飼主

2公尺長鱷魚爬進民宅　男穿拖鞋短褲「用大垃圾桶」制伏猛獸

法鬥Oreo當上日本岐阜縣警犬　訓犬員驚訝：高難度考試一次就過

流浪狗沒被愛過 ！牠「頭靠在麵包店雕像討摸」　惹8百萬人心疼

賓士經典越野車「G-Class推限量復古版」！致敬1980初代只有460輛

美媒：習近平關稅角力決心硬槓美國　川普想談判恐要主動破冰了

快訊／新北中和1男深夜宮廟前遭追砍　現場噴大片鮮血　

發展桃園觀光市議員張碩芳提三大建議　期打開城市文化的窗口

馬祖藍眼淚大爆發！在地人曝「最佳觀賞期」　還有追淚星空之旅

童星出身　24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實：已懷孕

速霸陸推「車外安全氣囊」保護行人＆單車騎士！日規森林人首波搭載

國際火線／美國最狂共諜案：夫妻雙雙被送上電椅！

國造T112戰鬥步槍量產　搭3鏡數百公尺外清晰辨識目標

陳小春遭盜名義詐542萬！　應采兒大動作聲明「都是騙子」

寵物動物熱門新聞

網購誤買550隻小雞不能退！他急蓋雞舍開養

不當飼養非法繁殖只開勸導單？品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

貼心阿金當天使　最愛玩具留給爸媽

狐獴三芝迷航記　動保處帶回安置

日首隻法鬥警犬　高難考試一次過

逛收容所想挑貓　情侶反而被霸氣貓選中

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

南寮漁港踏浪　遇十多隻浪犬攻擊

懶惰阿金要爸抱　翻肚撒嬌得逞

萌貓躲天花板夾層　窘等人抱下來

鮣魚躺池底耍廢　遊客誤會牠已死

貪吃兔等餵食機　飼料掉落用嘴接

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

讀者迴響

熱門新聞

網購誤買550隻小雞不能退！他急蓋雞舍開養

不當飼養非法繁殖只開勸導單？品種貓命喪異鄉台南動保處被轟！

貼心阿金當天使　最愛玩具留給爸媽

狐獴三芝迷航記　動保處帶回安置

日首隻法鬥警犬　高難考試一次過

逛收容所想挑貓　情侶反而被霸氣貓選中

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

南寮漁港踏浪　遇十多隻浪犬攻擊

懶惰阿金要爸抱　翻肚撒嬌得逞

萌貓躲天花板夾層　窘等人抱下來

鮣魚躺池底耍廢　遊客誤會牠已死

貪吃兔等餵食機　飼料掉落用嘴接

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

巴哥不想淋雨上廁所　聽媽唱歌舉手

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面