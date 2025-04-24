「下雨不想出門上廁所？」　巴哥犬聽媽唱歌秒舉手超認真

記者李依融／綜合報導

外面正在下雨，巴哥犬Kiwi穿著雨衣一臉不情願，當媽媽唱「如果你不想出去上廁所就舉手」，牠馬上舉高手手，不管媽媽唱幾次牠都能完美回應，似乎已經鐵了心不想出門，超聰明的反應讓網友按讚重播好幾次。

這天下雨了，媽媽還是打算出任務帶Kiwi出門上廁所，於是她幫Kiwi穿上雨衣，然而汪星人坐在門口的雨鞋旁，一臉非常不情願，完全不想邁出家門一步。媽媽見狀便用《如果開心你就跟我拍拍手》的旋律，唱著「如果你不想出去上廁所就舉手」，而每一句一唱完，Kiwi就立刻跟著節拍舉手，超認真看媽媽的表情與準時舉起的手，似乎表達著不想出門的決心。

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▲Kiwi超認真聽媽媽唱歌，還適時配合動作。（圖／翻攝自臉書@Kiwi Bug The Pug）



網友看到Kiwi的反應都覺得超可愛，「牠不想讓牠的腳腳濕掉」、「太可愛了，聰明又有音樂造詣」、「看來牠是真的很討厭弄濕腳腳呀！」、「我家的巴哥也討厭雨天出門」、「我家巴哥會跑到門口看，發現在下雨就調頭回到牠的窩」。

媽媽經常幫Kiwi與另一隻巴哥犬Pepper拍影片，聰明的Kiwi往往會用楚楚可憐的表情跟媽媽互動，而Pepper也經常與Kiwi製造日常搞笑片段，讓這兩隻狗狗吸引許多粉絲喜愛。