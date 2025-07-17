才辦動物園年票！女童2個月後罹罕見癌症　園方做法超暖心

▲2歲女童罹患惡性橫紋肌肉瘤，動物園給予暖心的幫助。（圖／翻攝自紫牛新聞）

圖文／CTWANT

人間處處有溫情！大陸江蘇一名媽媽為2歲女兒辦了動物園年票，但2個月後女兒罹患罕見癌症「橫紋肌肉瘤」，無法負擔高額的住院和醫療費，只好向動物園求助，希望能退還年票費用，結果園方給了更暖心的做法。

據《紫牛新聞》報導，黃女今年4月幫女兒辦了動物園年票，短短2個月帶孩子入園5次，但6月中旬女兒被確診罹患橫紋肌肉瘤，突如其來的病情，給了家人龐大壓力，光是住院治療就要花費高昂的醫療費。

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由於急需籌措醫療費用，黃女嘗試聯絡動物園，希望協商退還年票的費用，以彌補部分的治療開銷，「孩子每次去動物園都特別開心，沒想到突然就病倒了……現在每一分錢都要用在治療上」。

▲動物園同意退款，且保留年票的權益。（圖／翻攝自紫牛新聞）

動物園接到電話後，第一時間為家長辦理了年票退款手續，但保留了年票權益，誠摯邀請等女童康復後，一家人再到動物園遊玩。同時，動物園的母公司集團也發起公益捐款，愛心捐贈50000元人民幣（約新台幣20萬元）；另外，動物園還將景觀湖內祈願池的12083元人民幣（約新台幣5萬元）善款全部捐出，讓遊客們寄託美好願望的祝福，化作幫助女童戰勝病魔的力量，甚至還專程前去探望女童，送上善款和關懷，祈禱女童早日康復。

黃女難掩激動，感到相當窩心，透露提出退款訴求後，動物園工作人員主動聯絡，了解具體情況，迅速啟動特殊情況處理流程，不僅全額退還年票費用，還透過內部愛心基金為孩子籌措額外善款，「這筆錢就像及時雨，讓我們在艱難時刻感受到了溫暖」。

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