達魯瑪克族小米祭前夕！獵人喜遇台灣黑熊　謝牠守護大地

▲達魯瑪克部落族人Cegaw近日前往狩獵時，意外發現一隻台灣黑熊 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東、潘鳳威／台東報導

每年七月，達魯瑪克部落迎來傳統的小米收穫祭，象徵著族人與土地、自然共生的深厚連結。然而，今年祭典前夕，一場與台灣黑熊的偶遇，不僅讓族人Cegaw親身體悟山林智慧，也再次喚起社會對野生動物保育與文化傳承的重視。透過部落族人自發性的通報與分享，展現出魯凱文化如何在現代保育行動中持續發揮關鍵力量。

部落族人Cegaw近日與兒子前往距離部落約5.3公里、海拔約580公尺的山區進行傳統狩獵時，意外近距離目擊一隻成年的台灣黑熊。為遵循魯凱族傳統並傳承尊重自然、生態保育的觀念，Cegaw隨即關閉照明設備，帶著兒子安靜撤離現場，以示對野生動物的尊重，並立即通報林業署臺東分署此一目擊事件。

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Cegaw事後在個人臉書從文化傳承、山林智慧的角度分享個人感想，他表示，部落自古以來將黑熊視為「大地守護者」，黑熊的出現被視為土地恢復健康的象徵，也是山林對族人的文化滋養。他也藉此提醒族人，與黑熊共享山林時應謹守彼此界線。族人應對其敬畏、不隨意獵捕，以維護生態平衡，展現出達魯瑪克部落與黑熊和諧共處的智慧與尊重自然的傳統精神。

林業保育署臺東分署表示，近年臺灣黑熊在臺東淺山、平原聚落周邊現蹤次數頻繁。林業署因此在卑南鄉擴大推動「臺灣黑熊生態服務給付示範計畫」，鼓勵黑熊出沒熱點區域成立棲地巡守隊，參與巡護並移除來源不明獵具。目前卑南鄉已有達魯瑪克、利嘉、下賓朗、美農社區及射馬干部落等5個部落社區參與計畫。

達魯瑪克部落自2024年起積極參與該計畫，至今年2月間已兩度紀錄到黑熊影像，加上本次目擊，顯示該區域台灣黑熊族群的目擊頻率有逐漸上升的趨勢。也因部落加強保育宣導後，族人已有主動通報的概念，並持續透過文化禁忌教育下一代，充分展現部落積極參與保育及永續山林資源的決心。

臺東分署提醒山區居民妥善管理廚餘與飼料，避免吸引野生動物。農民若需防治獸害，或族人有狩獵需求，可至各工作站免費換領改良式獵具。發現野生動物受困可撥1999或0800-000-930通報，誤捕保育類動物如主動通報救援，將不追究責任。