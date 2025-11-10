卓溪立山部落首次！台灣黑熊2次入侵工寮遭誘捕　通報族人獲獎金

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署9日早上接獲卓溪鄉立山村三笠山部落何姓族人通報目擊黑熊抓雞侵擾，分署立即派遣人員前往勘查，並設置紅外線照相機監控。當晚何姓族人再通報於近19時拍攝到黑熊入侵工寮，花蓮分署在何姓族人的協助下佈設2組誘捕籠，並於晚間9時46分成功捕獲，並將黑熊後送東部野生動物救傷中心野灣動物醫院檢查個體狀況。

▲花蓮分署架設紅外線照相機監控，拍攝到黑熊再度入侵工寮。（圖／花蓮分署提供，下同）

經初檢，該個體應為台灣黑熊幼年公熊，體重12.3公斤、體長99.5公分、體態消瘦且營養不良，無明顯外傷，野灣動物醫院將進行營養補強與健康追蹤，再由花蓮分署評估野放可行性。

▲花蓮分署在何姓族人的協助下佈設誘捕籠成功捕獲，並將黑熊後送東部野生動物救傷中心野灣動物醫院。

花蓮分署表示，本次卓溪立山村三笠山部落族人發現黑熊入侵，第一時間即向分署通報，過程冷靜應對，並積極協助誘捕作業，顯示林業保育署於山村推動社區保育政策已逐漸奏效。花蓮分署也將依「台灣黑熊生態服務給付方案」，發給何姓族人入侵通報獎勵金。花蓮分署也持續於周邊架設監測相機，以確認是否尚有其他黑熊個體在附近活動。

林業保育署花蓮分署將持續與山村部落合作，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來之風險。如發現黑熊或疑似足跡，應保持距離設法離開現場，並通報專線：0800-000930（您您您救山林），共同維護人熊安全。

