梅花鹿颱風天「受困墾丁沙灘」海浪狂沖　遭流浪狗追逐咬傷

記者趙蔡州／綜合報導

屏東墾丁12日在鳳凰颱風影響下掀起大浪，沒想到下午有一頭梅花鹿突然出現在墾丁沙灘，走路時看起來一跛一跛的，疑似有受傷。墾丁國家公園管理處表示，梅花鹿疑似遭流浪犬追咬，先是逃到海中，後續才回到沙灘上，為避免鹿隻受驚又逃到海中，待鹿隻自行上岸到安全地點後，會立刻展開救治。

▲梅花鹿颱風天倒臥在墾丁沙灘，被海浪狂沖。（圖／翻攝自臉書）

有多位民眾12日下午在南灣沙灘目擊，一頭梅花鹿倒臥在沙灘上疑似有受傷，多次試圖站起來卻無法成功，後來有民眾嘗試靠近，希望把梅花鹿引離海邊，反而導致梅花鹿受驚往海中逃去，接著不斷在沙灘、海水中來回走動，民眾見狀趕緊通報墾丁國家公園管理處。

墾丁國家公園管理處表示，梅花鹿一般不會出現在沙灘或海中，大多都是遭到流浪犬追逐或攻擊受到驚嚇，才會慌不擇路逃向海邊，至於梅花鹿四肢無力，走路時看起來一跛一跛的，初步研判是遭流浪犬隻咬傷，這種情況偶爾會在墾丁發生。

墾管處指出，由於梅花鹿目前已受驚，且沙灘的海浪情況惡劣，人鹿都可能面臨危險，待鹿隻自行移動到岸上後，保育人員會立刻進行救治，也呼籲民眾切勿丟棄犬隻，也不要隨意餵食流浪犬，以避免野生動物遭受流浪犬追逐和傷害。