狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

▲狗狗孩睡覺前有一些奇怪的小動作，到底是什麼意思？（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

你家的毛小孩睡覺前是不是也有一些奇怪的小動作？明明已經要睡了，卻有繞圈圈、挖床、舔腳腳這些古怪的行為，日本寵物網《わんちゃんホンポ》整理狗狗5種睡前行為的含義以及注意事項，看看這些可愛又讓人摸不著頭緒的習慣，到底藏著什麼秘密！

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

行為一：睡前瘋狂繞圈圈，到底在找什麼？

很多飼主都有這樣的經驗，明明狗狗已經累了，卻還在床上或墊子上繞啊繞，像是在尋找什麼似的，轉個好幾圈才終於躺下來，這個動作看起來有點傻氣，但其實是來自祖先的野生本能！

在野外生活的犬科動物，睡覺前會踩踏、壓平草地或落葉，確保睡覺的地方平整舒適，這個行為已經深深刻在狗狗的基因裡，即使現在有柔軟的狗床，牠們還是會本能地「整理床鋪」，確保睡得安穩，如果你家狗狗繞圈特別多次，可能是因為牠對現在的睡覺位置不太滿意，不妨觀察一下，是不是床墊太硬、太軟，或是位置不夠安全。

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

行為二：拼命挖床，是在挖寶藏嗎？

有些狗狗睡前會用前腳不停地「挖」床墊或毯子，甚至挖到毯子都皺成一團，這個動作同樣源自於野生時期的習慣，在戶外睡覺前，狗狗的祖先會挖土、挖草，讓睡覺的地方更舒適，或是在炎熱的天氣挖出較涼爽的土層，在寒冷時則挖出溫暖的窩，現代的寵物狗雖然不需要自己挖窩，但這個本能依然存在，當牠們挖床的時候，其實是在「打造」一個最舒適的睡眠環境，如果狗狗突然開始頻繁挖床，而且看起來焦躁不安，可能是因為環境溫度不適合，或是身體有不舒服的狀況，建議飼主多留意狗狗的整體狀態，必要時可以諮詢獸醫。

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

行為三：睡前舔手腳，是在做SPA嗎？

不少狗狗在睡前會舔自己的腳掌、腿部，甚至舔到毛都濕了才停止，這個行為其實有多重原因，首先，這是狗狗的清潔儀式，就像人類睡前會洗臉刷牙一樣，狗狗也會用舌頭清理自己，去除一天累積的灰塵和髒污，特別是腳掌，因為整天走來走去，更需要好好清潔。

其次，舔舐能帶來放鬆和安全感，舔的動作會刺激大腦釋放腦內啡，讓狗狗感到平靜，就像人類的冥想或深呼吸一樣，能幫助牠們放鬆進入睡眠，但要注意如果狗狗過度舔舐某個部位，甚至舔到皮膚發紅、脫毛，可能是皮膚過敏、有傷口，或是焦慮症的表現，這時候就需要帶去給獸醫檢查了！

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

行為四：突然暴衝，睡前「放電時間」來了！

有些狗狗在睡前會突然爆發驚人的活力，在家裡狂奔、跳躍、繞圈圈，彷彿變身成小型賽車，這種現象在幼犬身上特別常見，飼主常常被這突如其來的「暴動」嚇一跳，這其實是狗狗在釋放一天累積的剩餘精力，特別是如果白天的運動量不夠，狗狗就會在睡前用這種方式「放電」，消耗掉多餘的能量，才能安穩入睡，如果你希望狗狗晚上能早點安靜下來，建議在傍晚時多帶牠出去散步或玩耍，讓牠在白天就消耗掉足夠的體力。

▲▼狗狗,睡前行為,意義。（圖／取自pexels）

行為五：睡前突然跑去喝水，是半夜會渴嗎？

有些狗狗在準備睡覺前會突然跑去喝水，這個行為其實和人類睡前想上廁所的道理類似，這是身體在做睡前的準備，喝水可以幫助狗狗調節體溫、保持身體機能正常運作，特別是在天氣較熱或狗狗白天活動量較大的時候，睡前補充水分是很自然的生理需求，不過，如果狗狗突然變得異常口渴，頻繁地在半夜起來喝水，可能是糖尿病、腎臟疾病或其他健康問題的警訊，建議盡快帶去給獸醫做檢查。
 

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

