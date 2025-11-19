ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
毛孩超討厭的5大NG物品　吸塵器衝第一名讓狗狗壓力爆表

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

▲每隻狗狗的個性和敏感度不同，有些日常用品對狗狗是壓力來源。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

每隻狗狗的個性和敏感度不同，有些習以為常的日常用品，對狗狗來說卻是壓力與恐懼的來源，如果發現狗狗出現迴避、顫抖、吠叫、食慾不振等行為，可能就是對某些物品感到不適，日本寵物網《わんちゃんホンポ》整理「狗狗最討厭的5大NG物品」，提醒飼主多留意毛孩的感受，避免讓牠們長期處於焦慮狀態，快來看看你家是不是也有這些物品吧！

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

第一名：掃除用具吸塵器、掃地機器人都上榜

奪下狗狗最討厭物品冠軍的竟然是家家戶戶都有的掃除用具！特別是吸塵器的低頻運轉聲、掃地機器人不規則的移動路線，運轉時發出的巨大聲響，對聽力敏銳的狗狗來說簡直是噪音轟炸，都會讓牠們感到恐懼與壓力，有些狗狗甚至會出現躲藏、發抖、吠叫等應激反應，因此打掃時盡量將狗狗安置在另一個房間，或選擇音量較小的清潔工具，減少對毛孩的驚嚇。

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

第二名：噴霧罐，香水、芳香劑、柔軟精都要小心

噴霧類產品如香水、芳香劑等，對狗狗來說也是一大困擾，這些產品噴出時的「嘶嘶聲」會讓狗狗感到不安，加上過於濃烈的香味會刺激牠們敏感的嗅覺，造成不適，若狗狗出現打噴嚏、流鼻水等症狀，可能是對某些化學成分過敏，應立即停用並諮詢獸醫。

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

第三名：防滑墊、瑜珈墊的氣味與材質

許多飼主會在家中鋪設防滑墊或瑜珈墊，但這些產品的橡膠氣味和人工材質觸感，卻可能讓狗狗感到不舒服，特別是剛開封的新品，化學氣味更濃，容易引發狗狗的排斥反應，新購入的墊子應先充分通風散味，並讓狗狗慢慢適應，可以在墊子上放些牠喜歡的零食或玩具，建立正向連結。

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

第四名：雨傘、雨衣、帽子等穿戴式物品讓狗狗超焦慮

下雨天帶狗狗出門時常會幫牠們穿上雨衣、戴帽子，但許多狗狗其實非常抗拒這些束縛感強烈的穿戴物品，特別是雨傘突然撐開的動作和聲音，更會讓膽小的狗狗嚇一大跳，若要讓狗狗接受這類物品，需要從小開始訓練，並採用循序漸進的方式。

▲▼毛孩,物品,恐懼。（圖／記者楊智雯攝）

第五名：項鍊、洋裝等裝扮反而是負擔

雖然幫毛孩打扮很可愛，但過多的飾品配件，如項鍊、華麗的洋裝等，對狗狗來說可能是不必要的負擔，加上這些物品容易造成皮膚摩擦、行動不便，如果狗狗出現抓癢、焦躁等行為，應立即移除飾品並檢查皮膚狀況。

汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

自動餵食器前「花式等飯」　萌貓小手狂撈飼料心臟爆擊❤

