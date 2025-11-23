凱克鸚鵡半夜躺著哀號　奴才嚇醒求助「原來是在打呼」

記者李依融／採訪報導

凱克鸚鵡Bibo四腳朝天躺在窩裡，還不時發出刺耳的呼嚕聲，飼主Yume Hsu半夜聽到嚇了一跳，擔心寶貝是作惡夢或是生病了，趕忙先上網發問，得到的答案令人哭笑不得，原來Bibo只是在「打呼」。

▲Bibo睡覺睡到翻肚。（圖／飼主Yume Hsu提供）



3歲的Bibo某天半夜突然發出尖銳呼嚕聲，又像是在哀號，Yume Hsu見狀趕緊查看情況，發現鳥寶躺著又搖不醒，擔心得先詢問其他鳥友建議，這才知道Bibo一切都好，只是「打呼聲太響亮」。從那次之後，Yume Hsu偶爾還是會聽到Bibo的打呼聲，覺得有些搞笑。

▲Bibo睡到沒形象，其實是個美少女。（圖／飼主Yume Hsu提供）



▲Bibo與家裡的貴賓狗感情很好。（圖／飼主Yume Hsu提供）



可愛的Bibo性格活潑，跟家裡的貴賓狗相處得非常好，雖然是不同物種，但彷彿親手足一樣，會依偎在一起打鬧、一起出門踏青，飼主看到牠們的好感情都覺得不可思議。Yume Hsu笑說，其實平常沒有教導Bibo才藝，「但Bibo偶爾會自己做出有趣的行為，把我們逗得發笑，這大概就是牠與深俱來的特色吧。」

網友們看到Bibo的影片也笑說，「第一次聽到鸚鵡打呼耶」、「竟然是躺著睡得，牠也太安心了」、「第一次看鳥睡成這樣，還能打呼。好好笑」，看來Bibo連在睡夢中都很有諧星的潛力。

▲飼主原先飼養虎皮鸚鵡，後來凱克鸚鵡才加入大家庭。（圖／飼主Yume Hsu提供）