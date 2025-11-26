陌生人闖進家！阿金熱情迎接還翻肚討摸　主人傻：看門犬呢？

▲主人對家中阿金的反應傻眼。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多人喜歡養狗，除了喜愛狗狗的忠誠與陪伴，還有許多人是希望可以幫忙防盜，然而國外一名飼主分享，他想測試若是有陌生人闖進家，所養的黃金獵犬會如何反應，結果讓他傻眼。

這名飼主在國外論壇Reddit上分享，他請維修工到府工作時幫忙拍攝影片，想知道黃金獵犬在家遇到陌生人會有何反應，結果發現天性友善的黃金獵犬對陌生人完全沒有警覺性，不但不緊張，還熱情上前討摸。

影片中可看到，黃金獵犬發現家中有陌生人先是伸了個懶腰，便搖著尾巴靠近，開心摸摸一陣子後，還拿出喜歡的玩具，想和對方一起玩耍，後來甚至露出最脆弱的肚子，看起來完全不像第一次見面。

貼文曝光後獲得熱烈迴響，許多網友笑稱，「你好，陌生人，這是我們放現金和珠寶的地方，如果你摸我的肚肚，我還可以幫你搬電視」、「說實話，如果我是去搶劫的人，肯定會因為摸狗分神最後被抓」、「幾年前記得有類似的新聞事件，一名竊賊進屋後和狗狗玩了一會，最後成功到手財物」。

根據國外寵物網站介紹，黃金獵犬雖然警覺性高，能夠幫忙提醒主人潛在威脅，但是作為保護家園的看門犬可能不太適合，因為天性友善的牠們常常會對陌生人過度友善。