ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

陌生人闖進家！阿金熱情迎接還翻肚討摸　主人傻：看門犬呢？

陌生人闖進家！阿金熱情迎接還翻肚討摸　主人傻：看門犬呢？（圖／翻攝自Reddit）

▲主人對家中阿金的反應傻眼。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多人喜歡養狗，除了喜愛狗狗的忠誠與陪伴，還有許多人是希望可以幫忙防盜，然而國外一名飼主分享，他想測試若是有陌生人闖進家，所養的黃金獵犬會如何反應，結果讓他傻眼。

這名飼主在國外論壇Reddit上分享，他請維修工到府工作時幫忙拍攝影片，想知道黃金獵犬在家遇到陌生人會有何反應，結果發現天性友善的黃金獵犬對陌生人完全沒有警覺性，不但不緊張，還熱情上前討摸。

[廣告]請繼續往下閱讀...
Golden Retrievers doesn't believe in stranger danger they see everything as friends
byu/Canadianman24 inPetsareAmazing

影片中可看到，黃金獵犬發現家中有陌生人先是伸了個懶腰，便搖著尾巴靠近，開心摸摸一陣子後，還拿出喜歡的玩具，想和對方一起玩耍，後來甚至露出最脆弱的肚子，看起來完全不像第一次見面。

貼文曝光後獲得熱烈迴響，許多網友笑稱，「你好，陌生人，這是我們放現金和珠寶的地方，如果你摸我的肚肚，我還可以幫你搬電視」、「說實話，如果我是去搶劫的人，肯定會因為摸狗分神最後被抓」、「幾年前記得有類似的新聞事件，一名竊賊進屋後和狗狗玩了一會，最後成功到手財物」。

根據國外寵物網站介紹，黃金獵犬雖然警覺性高，能夠幫忙提醒主人潛在威脅，但是作為保護家園的看門犬可能不太適合，因為天性友善的牠們常常會對陌生人過度友善。

關鍵字： 黃金獵犬防盜寵物看門犬Reddit

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哈士奇媽+博美爸生出最萌混血犬　4歲「博士奇」爆紅百萬網圈粉

警到場目睹女大生被「3比特犬撕咬」亡　母慟：狗狗原本很喜歡她

愛貓祖母剛過世　女回家遇「賓士貓求收編」感動：阿嬤派的禮物

夢幻婚禮氣球突然爆炸　新人「頭頂冒出大火球」臉、背部全被燒

豪宅租房向有錢鄰居下手　火辣「犯罪芭比」狂偷百萬元珠寶落網

體育場籃球架突倒塌「正中16歲運動選手」　絕命畫面全被拍

哈士奇媽+博美爸生出最萌混血犬　4歲「博士奇」爆紅百萬網圈粉

墨鏡歐告「叼水桶賺錢」違法！　飼主被罰8萬並沒入犬隻

網紋蟒「頭貼牆壁」拒洗澡！　整隻掛門上全身都在抗議

梳廢毛發現「今年收成不好」　堆出整座山生產者超驕傲

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤　連滾帶爬尷尬畫面全都錄

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

米克斯咬破媽2萬多塊名牌包　嘴叼戰利品：也沒有到很好吃

墨鏡歐告「叼水桶賺錢」違法！　飼主被罰8萬並沒入犬隻

陌生人闖進家！阿金熱情迎接還翻肚討摸　主人傻：看門犬呢？

狂增2萬隻！台南驚見2公尺「史詩級綠鬣蜥」　比人還高畫面曝

網紋蟒「頭貼牆壁」拒洗澡！　整隻掛門上全身都在抗議

「台灣的愛情劇比韓國好」　《Moving異能》幕後推手曝選案標準

中國聲稱「國民在日本遇襲受傷」　再發警告：勿赴日

明後天清晨低溫探14度　天琴颱風南海滯留打轉

想擊敗道奇！今井達也12月赴美與多支球隊面談　合約上看62.6億

曾與史匹柏共事　她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

剝奪陸配參政權　賴政府毀憲亂政的台獨照妖鏡

北海道二世谷必去3大滑雪場！盡情穿梭粉雪滑道　再住隱世奢華酒店

林美貞恢單狀態回春！大方認「動刀除眼袋手術」　醫生爆：不少明星求診

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

寵物動物熱門新聞

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

歐告叼桶討賞　飼主遭罰沒入犬隻

網紋蟒拒洗澡　爬拉門貼牆抗議

梳廢毛發現歉收　結果堆出一座山

陌生人闖進家　阿金沒看門還熱情討摸

領養潦草貴賓狗　洗完澡萌到認不出

首隻搜救水獺　潛水找到25年前凶器

工程師修網路　阿金熱情騷擾討摸

凱克鸚鵡半夜躺著哀號　原來在打呼

兔子打麻醉沒效　被封為酒國英雄

流浪狗被領養5年　融化成荒野女巫

膽小橘貓沒人要　卻只和爺爺撒嬌

台南驚見史詩級綠鬣蜥　比人還高畫面曝

台灣10大超紅「寵物界KOL」盤點

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

歐告叼桶討賞　飼主遭罰沒入犬隻

網紋蟒拒洗澡　爬拉門貼牆抗議

梳廢毛發現歉收　結果堆出一座山

陌生人闖進家　阿金沒看門還熱情討摸

領養潦草貴賓狗　洗完澡萌到認不出

首隻搜救水獺　潛水找到25年前凶器

工程師修網路　阿金熱情騷擾討摸

凱克鸚鵡半夜躺著哀號　原來在打呼

兔子打麻醉沒效　被封為酒國英雄

流浪狗被領養5年　融化成荒野女巫

膽小橘貓沒人要　卻只和爺爺撒嬌

台南驚見史詩級綠鬣蜥　比人還高畫面曝

台灣10大超紅「寵物界KOL」盤點

在市場救下1隻章魚！沒想到牠回家竟會「彈鋼琴」

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤　連滾帶爬尷尬畫面全都錄

陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤　連滾帶爬尷尬畫面全都錄

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

米克斯咬破媽2萬多塊名牌包　嘴叼戰利品：也沒有到很好吃

米克斯咬破媽2萬多塊名牌包　嘴叼戰利品：也沒有到很好吃

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面