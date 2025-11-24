愛貓祖母剛過世　女回家遇「賓士貓求收編」感動：阿嬤派的禮物

▲女子路上突然被小貓選中（圖／翻攝自TikTok／shelby.rice8）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，一隻小貓自己跑來收編她的奇妙故事。她表示，當時她走在回家路上，聽到附近有聲音，回頭一看，一隻小貓正全力衝刺、朝她的方向跑過來，就好像一直在等待她一樣。

女子謝爾比(Shelby Rice)在TikTok上表示，11月初她走在回家路上時，突然注意到附近草叢中有騷動，沒想到竟然是一隻可愛賓士貓，直直往她的方向衝過來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片爆紅後獲得160多萬點閱，許多網友留言好奇謝爾比有沒有把小貓留下。謝爾比後來在其他影片中分享，她已經收編了小貓，而且小貓除了和家中寵物犬里歐(Rio)感情非常好，也深得兒子的喜愛。

謝爾比感性表示，近來深愛貓咪的祖母才剛過世，她猜想這隻突然找上門的賓士貓，或許是愛貓祖母送給她的最後禮物，雖然原本沒想到自己會養貓，如今這隻貓咪已成為家中不可或缺的存在。