最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

▲阿金最喜歡的小狗娃娃，驚喜變成真狗。（圖／翻攝自TikTok／lifeoflincoln）

記者李振慧／綜合報導

國外一名主人以特別的方式幫助所養的黃金獵犬認識新家人，主人拿走4歲黃金獵犬林肯(Lincoln)最喜歡的小狗娃娃，並放在一個箱子中引發林肯的好奇心，就在林肯擔心心愛娃娃會不見時，沒想到箱子中的娃娃忽然變成相同長相的小狗，讓牠非常驚喜。

這名主人在TikTok上分享，所養的黃金獵犬林肯目前4歲，由於家中只有牠一隻狗狗，讓牠備受寵愛，過著宛如小王子般的幸福生活，而林肯最喜歡的娃娃是一隻叫做Maverick的小狗娃娃。

影片中可看到，主人忽然從林肯的身邊拿走了Maverick，讓林肯十分緊張，一直試圖反抗、想要把娃娃要回來，主人把Maverick放進箱子後，林肯也一路在後面追著，很怕娃娃會突然消失，沒想到當主人把Maverick還給牠時，原本的狗娃娃變成了一隻真正的小狗。

林肯發現自己有新弟弟後，開心地不停搖著尾巴，小狗也對林肯充滿了好奇。可愛影片獲得100多萬點閱，大量網友留言，「太可愛了」、「狗狗現在一定很期待動物玩偶都變成真正的朋友」、「牠發現小狗後，立刻叼了長頸鹿娃娃過來」、「牠咬著長頸鹿的樣子，好像在說，『把拔馬麻可以把這隻也變成真的嗎』」。