女帶新小貓回家　家中寵物貓「耳朵垂垂」超哀怨：有我不夠嗎

▲貓咪發現主人有新歡，表情難過。（圖／翻攝自TikTok／heyzandy）

記者李振慧／綜合報導

杜拜一名女子分享所養貓咪第一次見到小貓來到家中的反應，在網路上爆紅。只見女子正在照顧剛來到家中的2個月大小貓，沒想到所養貓咪皮克西(Pixie)在身後目睹這一切，表情非常難過，讓網友大喊心疼。

居住在杜拜的女子贊德拉(Zandra Lhoraine Austriaco)在TikTok上分享，當她在專注照顧剛帶回家的小奶貓時，沒想到坐在沙發上的皮克西，沮喪到整個耳朵都垂了下來，哀怨地看著這一切。

影片曝光後獲得300多萬點閱，皮克西的可憐模樣讓許多網友留言，「不！快去抱抱那隻貓」、「牠以為馬麻不再愛牠了」、「貓咪表示，難道家裡有我還不夠嗎」、「耳朵都垂下來了」。

贊德拉接受《新聞週刊》採訪表示，她事後看到影片也嚇了一跳，「我從沒看過皮克西這麼傷心的樣子」，除了皮克西，家中另外一隻貓咪Trixie也是，2隻貓咪都在生悶氣，幸好一段時間後2隻貓都接受了新小貓，已經開始玩在一起。