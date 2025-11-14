ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
比特犬和寵物店小貓一見鍾情　「深情對望」畫面爆紅：快收編

比特犬和寵物店小貓一見鍾情　「深情對望」畫面爆紅：快收編。（圖／翻攝自TikTok／barberb_wifey）

▲比特犬和黑白貓宿命般的相遇，在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／barberb_wifey）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子帶家中比特犬參加寵物店活動，原本沒有要收養貓咪的計畫，沒想到家中比特犬對一隻在籠中待收養的黑白貓一見鍾情，2人深情相望的眼神讓她無法拒絕，最後決定讓貓咪成為新家人。

女子吉爾(Jill McConville)在網路上分享，家中比特犬Debo在寵物店和一隻小貓一見鍾情的可愛故事，她表示，因為家中一隻比較年長的寵物犬即將離世，為了轉換心情全家人決定出去走走，沒想到意外促成Debo和小貓命運般的相遇。

@barberb_wifey He saw forever in that little kitty’s eyes ???? He said “pack him up, we’re taking him home!” ???????? I told him if this post goes viral…we’re going back for his new best friend ???????????? #pitbull #pitbullsoftiktok @PetSmart ♬ Sneaky Snitch - Kevin MacLeod

影片中可看到，Debo發現被關在籠中的小貓，忽然像是被吸住一樣，一直停留在籠子前不願離開，小貓也似乎非常喜歡Debo，不斷靠在玻璃前想與Debo有更多互動。

影片曝光後爆紅，獲得130多萬點閱，許多網友好奇吉爾後來有沒有收養小貓。吉爾接受《時人雜誌》採訪表示，她回到家後重看這段影片，愈看愈覺得這隻小貓注定要成為他們的家人，隔天便回到寵物店提出領養申請，等待一段時間後成功把小貓帶回家，並取為Figaro。

吉爾表示，Debo原本就和家中其他貓咪處得很好，當Figaro來到家中後，Debo表現得像是小貓專屬的守護騎士一樣，讓其他貓咪知道要對Figaro好一點，現在家中所有寵物都相處融洽。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

