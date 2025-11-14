豹子突跳上觀光巴士　「靠窗女遊客被抓住」全車驚險救人畫面曝





▲車上女遊客遭豹子攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度卡納塔卡邦當地動物園傳出遊客受傷事件，一群遊客搭乘觀光巴士在園內遊覽時，一隻豹子突然跳上巴士、試圖進入車內，導致一名女乘客受傷。

事件13日下午1時左右發生在卡納塔卡邦當地野生動物園Bannerghatta National Park，約十幾名遊客正在進行欣賞豹子之旅時，56歲女遊客瓦希塔(Vahitha Banu)被豹子抓傷。

Bannerghatta Safari Turns Tense as Leopard Climbs onto Tourist Bus; Swift Action Ensures Safety, Chennai Woman Stable



Around 1 PM, an unexpected incident took place at Bannerghatta National Park in Bengaluru, when a leopard leapt onto a safari bus, slightly injuring a woman… pic.twitter.com/4i9osIJQUR — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) November 13, 2025

從網路流傳影片可看到，一隻豹子原本蹲在觀光巴士前觀察，後來突然跳到車上試圖進入，由於巴士外層設有鐵欄保護，讓豹子只能懸掛在窗外，但牠不死心，仍將爪子伸進車內攻擊。

坐在窗邊的女遊客被豹子抓住時，其他遊客趕緊幫忙拉開，但是豹子仍緊緊抓著女子被撕開的衣服布料，後來一名遊客設法把車窗關起來，才結束驚險事件。

公園管理部門官員表示，事件造成一名來自清奈的女遊客手部被抓傷，接受初步治療後，已被送到私人醫院接受進一步治療，目前情況良好，為了確保所有遊客安全，涉案觀光巴士將會無限期停駛，接受全方面的安全評估。