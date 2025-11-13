小貓痛失手足　一年後隔壁「搬來長一樣橘貓」驚喜：是同胎兄弟

▲2隻橘貓立刻變成好友。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一戶人家當初領養了2隻寵物貓，其中一隻去世令全家人都十分悲傷，沒想到後來卻迎來暖心重逢，一隻與家中橘貓長相非常相似的貓咪搬到隔壁，2隻貓咪立刻成為朋友，他們後來才發現2隻貓咪其實是同胎兄弟。

這名飼主在國外論壇Reddit上發文，「我家貓咪的兄弟，在他們離開媽媽一年後搬到隔壁」。影片中可看到，2隻長相相似的橘貓正在草地上開心玩耍，感情看起來十分要好。

這名飼主後來在留言中補充，當初他們從鎮上附近農場一窩剛出生的小貓中，挑選了2隻回家飼養，然而其中1隻於6個月前不幸去世，「這對我們全家來說都很煎熬，小貓也很想念他的兄弟，所以當鄰居搬進來時，發現他們家養的貓咪也是同胎兄弟時，真的是太高興了」。

飼主表示，2隻小貓重逢後每天幾乎都黏在一起，搞得2戶人家最後得共同撫養這2隻貓咪，「牠們每天一直互相理毛、不停碰鼻子，真的是太可愛了」。

貼文曝光後獲得許多網友留言，「真的是太巧了」、「牠們關係看起來好親密，再也不能離開彼此了」、「我聽說小貓能靠氣味認出手足或親戚，所以這2隻小貓絕對有認出彼此」、「以後你和你鄰居都不能搬家了」。