ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小貓痛失手足　一年後隔壁「搬來長一樣橘貓」驚喜：是同胎兄弟

小貓痛失手足　一年後隔壁「搬來長一樣橘貓」驚喜：是同胎兄弟。（圖／翻攝自Reddit）

▲2隻橘貓立刻變成好友。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一戶人家當初領養了2隻寵物貓，其中一隻去世令全家人都十分悲傷，沒想到後來卻迎來暖心重逢，一隻與家中橘貓長相非常相似的貓咪搬到隔壁，2隻貓咪立刻成為朋友，他們後來才發現2隻貓咪其實是同胎兄弟。

這名飼主在國外論壇Reddit上發文，「我家貓咪的兄弟，在他們離開媽媽一年後搬到隔壁」。影片中可看到，2隻長相相似的橘貓正在草地上開心玩耍，感情看起來十分要好。

[廣告]請繼續往下閱讀...
My cat's brother moved in next door a year after they left their mama.
byu/Beetlejuice2013 inaww

這名飼主後來在留言中補充，當初他們從鎮上附近農場一窩剛出生的小貓中，挑選了2隻回家飼養，然而其中1隻於6個月前不幸去世，「這對我們全家來說都很煎熬，小貓也很想念他的兄弟，所以當鄰居搬進來時，發現他們家養的貓咪也是同胎兄弟時，真的是太高興了」。

飼主表示，2隻小貓重逢後每天幾乎都黏在一起，搞得2戶人家最後得共同撫養這2隻貓咪，「牠們每天一直互相理毛、不停碰鼻子，真的是太可愛了」。

貼文曝光後獲得許多網友留言，「真的是太巧了」、「牠們關係看起來好親密，再也不能離開彼此了」、「我聽說小貓能靠氣味認出手足或親戚，所以這2隻小貓絕對有認出彼此」、「以後你和你鄰居都不能搬家了」。

關鍵字： 橘貓貓咪兄弟寵物寵物Reddit

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

收養5年又被送回收容所　虎斑貓傷心把自己藏起來「只想要消失」

女上廁所感覺毛毛的　轉頭發現「門縫中露出一雙大貓眼」網笑翻

「帥照遭盜用15年」害上百女被詐騙　健身教練崩潰：報案也沒用

醫護人員看錯小數點　2歲男童服藥「超過10倍正常劑量」身亡

性侵17歲少女怕被抓　男花18萬買凶「受害者報案隔天被射殺」

女鄰居在家遭裸男攻擊　79歲翁被摔「雙腿骨折」驚險搶槍斃惡徒

狗狗障礙賽開外掛！　歐告彈簧退「用飛的」吸全場目光

梅花鹿颱風天「受困墾丁沙灘」海浪狂沖　遭流浪狗追逐咬傷

CAT-8888車牌57萬6千元得標！　網驚嘆：根本招財貓

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

牠看阿公吃麵包快流口水　巴哥犬一臉委屈：我想吃

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

虎斑貓被爸爸說太胖氣噗噗！　一臉委屈不嘻嘻：給我道歉喔

黑熊誤闖立山部落

2貓趴鋼琴聽奴才自彈自唱　牠淡定配合「喵～」超可愛

柴吃光30顆犬用保健食品　被訓話狂抖雙手搭上示好

小貓痛失手足　一年後隔壁「搬來長一樣橘貓」驚喜：是同胎兄弟

宜蘭暴雨「楊懷民狗園」遭淹　129隻浪浪泡水：4志工拼命救狗

瑞芳豪雨他憂動物之家毛孩受災　自費包車「揪團上山」助防颱

CAT-8888車牌57萬6千元得標！　網驚嘆：根本招財貓

梅花鹿颱風天「受困墾丁沙灘」海浪狂沖　遭流浪狗追逐咬傷

啟英高中學生參與東森寵物「一日店長」　讓熱情成為未來專業

路上「後照鏡突鑽出活蛇」亂晃　情侶目睹嚇壞急停車報案

宜蘭冬山水淹膝蓋高　全家忙擋水突灌進「一隻兔子」

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

狗狗障礙賽開外掛！　歐告彈簧退「用飛的」吸全場目光

《大濛》嘉義取景神還原！神社改造成「極樂殯儀館」　舊監獄變停屍間

Albee聲帶水腫失聲一個月　PO自拍報平安：被滿滿的愛包圍

「100%哆啦A夢」巡迴高雄佔地千坪！手捧珍奶、百座立體公仔聚集

早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警

黑豹旗／32強三重開打遇雨搗亂　補賽、明日賽程出爐

冬山淹水一座神奇乾島　「泉月樓行館」爆紅緊急發公告教防水

新北幼貓「小枯葉」獲救後康復　五股動物之家盼有緣人帶回家

普發1萬上路防詐騙　內政部發紅布條送傳統市場、美髮院宣導

熬不過美國遠距離！楊晴回台拍戲情斷「突思考性向」：不排斥女生

三接預算爆浮報疑雲！中油啟動行政調查：沒暴增至253億

寵物動物熱門新聞

狗狗障礙賽　歐告彈簧退「用飛的」

梅花鹿颱風天困墾丁沙灘　遭浪犬追逐咬傷

破紀錄！CAT-8888車牌57萬6千元得標

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」

最想進美術館的黑貓過世

宜蘭冬山淹水　陌生兔子灌進屋

楊懷民狗園被淹　129隻浪浪泡水

滿身傷巨犬找到家　每天開心到模糊

洗衣見「蒼白臉」　他嚇到直接收編　

新北動保處今年已拾獲47條寵物蛇

鄰居搬家丟下貓　網友救援變五隻

蘇澳暴雨水淹進家　黑汪呆坐沙發

小貓痛失手足　一年後隔壁搬來「長一樣橘貓」

讀者迴響

熱門新聞

狗狗障礙賽　歐告彈簧退「用飛的」

梅花鹿颱風天困墾丁沙灘　遭浪犬追逐咬傷

破紀錄！CAT-8888車牌57萬6千元得標

收養5年送回收容所　虎斑貓傷心躲藏「想消失」

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」

最想進美術館的黑貓過世

宜蘭冬山淹水　陌生兔子灌進屋

楊懷民狗園被淹　129隻浪浪泡水

滿身傷巨犬找到家　每天開心到模糊

洗衣見「蒼白臉」　他嚇到直接收編　

新北動保處今年已拾獲47條寵物蛇

鄰居搬家丟下貓　網友救援變五隻

蘇澳暴雨水淹進家　黑汪呆坐沙發

小貓痛失手足　一年後隔壁搬來「長一樣橘貓」

後照鏡鑽出活蛇　情侶嚇壞停車報案

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面