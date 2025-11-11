收養5年又被送回收容所　虎斑貓傷心把自己藏起來「只想要消失」

▲2度遭棄養虎斑貓，模樣非常傷心。（圖／翻攝自TikTok／frangrzesik）
記者李振慧／綜合報導
美國伊利諾州一隻叫做雪莉(Shelly)的7歲小貓5年前獲得收養，沒想到近來又遭到棄養，被裝在同一個貓籠中送回收容所，再度回到收容所生活，似乎讓雪莉受到很大的打擊，每天都只想躲藏起來，令志工十分不捨。
當地動物救援機構NAWS Humane Society在網路上分享，雪莉於2020年獲得收養，志工們原本都以為，牠找到了一個充滿愛的家園，從此再也不需要擔心，沒想到近來卻被送回收容所。
@frangrzesik Shelly truly is such a sweet little girl who is so beyond deserving of love. Shelly is around 7 years old and so gentle and kind. These videos were taken the second day she arrived with us. Shelly truly doesn’t have a mean bone in her body. If you are interested in adopting Shelly please submit an adoption application at nawsus.org. If you have any questions about her please feel free to message me. I’m sending you all so much love, let’s get Shelly back into a loving home. ???????????? #adopt #cat #catsoftiktok #kitten #catlover ♬ come into my arms cover - kaylagc._
影片中可看到，再度遭到棄養對雪莉造成很大的打擊，雪莉回到收容所後，每天都躲藏在貓盆後面，似乎不想讓所有人看到牠，當志工心疼抱起牠時，牠也把整個身體都埋在志工懷中，一副很想消失的樣子。
收容所人員Fran Grzesik心疼表示，「雪莉感覺很想要消失，回到牠以前充滿愛的生活」，由於被送回收容所不是雪莉的錯，志工們積極為牠尋找新家，原本很擔心已經7歲的雪莉會很難獲得收養，幸好很快就有好消息，如今雪莉已經再次獲得收養，新主人十分開心能獲得貓咪的陪伴，承諾會好好照顧雪莉。
